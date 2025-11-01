En un desgarrador comunicado, Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno Gutiérrez, padres del joven Jaime Esteban Moreno, quien falleció tras una brutal golpiza que recibió durante una fiesta de Halloween, expresaron su dolor por la repentina muerte de su hijo y pidieron que las autoridades garanticen todo el peso de la ley para los responsables.

Estudiante de medicina fue asesinado por su padre, un excoronel, en una pizzería durante la noche de Halloween

“Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar puede experimentar, nuestro amado hijo Jaime Esteban Moreno Jaramillo ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos que ya se encuentran en investigación ante la Fiscalía General de la Nación”, se lee al inicio del comunicado.

Sobre el joven universitario, sus padres relataron que era el hijo mayor de la familia, “con su hermano menor eran los más amigos y se tenían el uno al otro. A sus apenas 20 años era un estudiante destacado de séptimo semestre de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes, la más hermosa persona, excelente ser humano, quien resultaba maravilloso no solo para nuestra familia sino para todos quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo o interactuar con él”, relataron.

Exaltaron su gusto por el ajedrez: “Hacía parte de la selección de la universidad como lo fue en su momento del colegio San Bartolomé la Merced donde cursó toda su educación básica y se graduó en el 2022″, se lee.

Tal y como lo había dicho otro familiar, los padres del universitario contaron que el joven, lleno de sueños y metas por cumplir, quería irse de intercambio al exterior para continuar con sus estudios.

“Pese a su corta edad era bilingüe y se encontraba aplicando como estudiante de intercambio en Finlandia, un gran programador apasionado y muy hábil en el desarrollo de aplicaciones novedosas para equipos celulares”, expresaron.

Con profundo dolor y tristeza, los padres de Jaime Alberto señalaron: “Hemos perdido un ser maravilloso e irreemplazable. Único, auténtico, católico y dejó una familia totalmente destruida. Le cortaron sus sueños, sus planes y sus proyectos”.

Universidad Nacional reporta la muerte de uno de sus egresados dentro del campus en Bogotá

Por eso concluyen en un contundente llamado para que el caso de su hijo no quede impune: “No comprendemos como un ser tan especial perdiera la vida en un ataque tan brutal. Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos. Oramos para que se haga justicia y que en este caso los responsables reciban todo el peso de la ley”, finalizan.

Video: Así fue la riña en la que murió Jaime Esteban Moreno

En un video revelado por ‘W Radio’, se observa a un grupo de jóvenes peleando en plena calle, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá.

En las imágenes se observa que mientras uno agrede a Jaime Esteban, otro intenta separarlos. Luego llegan a la riña dos mujeres, quienes fueron capturadas horas mas tarde, y al parecer, el agresor huye del lugar dejando a la víctima tendida en plena esquina.

De acuerdo al informe de las autoridades, los agresores y responsables de la muerte del joven estudiante fueron identificados como Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, Juan Carlos Suárez Ortiz, y Bertha Parra Torres, quienes se encuentran a disposición de las autoridades.