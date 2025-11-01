En medio de la conmoción en Bogotá por la muerte de un estudiante de la Universidad de los Andes tras ser agredido en una fiesta de Halloween, la Universidad Nacional informó sobre el fallecimiento de uno de sus egresados en el interior del campus.

La rectoría de la sede en Bogotá de la Universidad Nacional reportó el hecho a través de un comunicado emitido al mediodía de este sábado.

“La Rectoría, Vicerrectoría de la Sede Bogotá y la Decanatura de la Facultad de Ciencias lamentan profundamente el fallcecimiento de un egresado del programa de Biología, ocurrido en el arboretum del campus, en cercanías del edificio 425 (Instituto de Ciencias Naturales) y la calle 53”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con la universidad, en la mañana de este sábado hicieron presencia en el campus unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y realizaron la diligencia de levantamiento del cuerpo para luego trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal para “esclarecer las causas de su muerte”.

“La rectoría, la sede Bogotá y la facultad de Ciencias expresan sus condolencias y solidaridad con los familiares, colegas y amigos de nuestro egresado”, concluyó la Universidad Nacional sin dar detalles de las circunstancias en que se habría producido la muerte del egresado ni la identidad del mismo.

Murió estudiante de la Universidad de los Andes

Como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, fue identificado el estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes que murió en la noche del viernes 31 de octubre después de ser agredido en la madrugada durante una celebración de Halloween en Bogotá.

Cortesía Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, Jaime Esteban Moreno Jaramillo resultó agredido por al menos tres personas en medio de un riña registrada hacia 3:25 de la madrugada del viernes, en las afueras de la discoteca Before Club +, ubicada en la avenida Caracas con calle 63, donde la víctima había asistido a una fiesta de Halloween.

El joven murió hacia las 7:00 de la noche del mismo viernes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Simón Bolívar debido a la gravedad de las lesiones.

Tres sospechosos del crimen fueron capturados por la Policía.