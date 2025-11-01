Jorge, el hermano de Luis Andrés Colmenares, se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) tras conocerse la noticia de la muerte de un estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes tras ser agredido durante una celebración de Halloween en Bogotá.

Este hecho coincidió con el aniversario número 15 de la muerte del guajiro Luis Andrés Colmenares, quien fue hallado sin vida en la noche del 31 de octubre de 2010 en el caño El Virrey, en el norte de Bogotá, tras salir de una fiesta de disfraces a la que había asistido junto a sus amigos y compañeros de la Universidad de los Andes.

Desde entonces, sus padres, en especial Luis Alonso Colmenares, han emprendido un largo camino jurídico para dar con los responsables de la muerte de su hijo, pues aún no se sabe con certeza qué sucedió aquella noche.

“¿Otra vez ? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho", escribió Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, en la madrugada del 1 de noviembnre en su cuenta de X.

Recordó que su hermano también murió un 31 de octubre y desde entonces “esa fecha dejó de ser solo disfraces y risas: se volvió un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de lo injusto que es cuando la violencia o la imprudencia se la arrebatan a alguien joven”.

“A veces, detrás de una noche de fiesta, quedan familias rotas y silencios eternos. Ojalá aprendamos a cuidarnos más, a no normalizar la agresión. Porque cada historia como esta revive muchas otras. Me duele el alma hoy doblemente”, concluyó Jorge en la red social.

El estudiante de Ingeniería de Sistemas que murió este viernes fue identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo. La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que la misma noche del 31 de octubre fueron detenidos dos mujeres y un hombre, quienes serían los responsables del crimen, perpetrado en medio de una pelea.

Archivo/ Redes sociales Jaime Esteban Moreno Jaramillo, joven estudiante de la Universidad de los Andes que murió en medio de una fiesta de Halloween en Bogotá.

El comandante de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, indicó al medio ‘Citytv’ que “estas tres personas, las cuales son capturadas posteriormente, no registran antecedentes penales. Se produce una riña como tal entre ellos”.

Las autoridades señalaron que las capturas se dieron por el delito de lesiones personales, entre tanto avanza la investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados en este violento suceso.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá, informó a través de un comunicado que el joven de 20 años “ingresó el 31 de octubre al servicio de urgencias del Hospital Chapinero, en compañía de la Policía Nacional y un acompañante, con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo”.

Añadió: “Es valorado por el equipo médico de urgencias, quien decide traslado a servicio de alta complejidad en el Hospital Simón Bolívar. El paciente es ingresado al servicio de neurocirugía y posterior atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe atención interdisciplinaria especializada”.

Sin embargo, la Subred Norte indicó que pese a los esfuerzos médicos, durante su estancia en UCI, Jaime Esteban falleció debido a un “paro cardiorespiratorio”. No reaccionó a la reanimación realizado por el personal médico.