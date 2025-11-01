Un estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, murió tras ser agredido en medio de una fiesta de Halloween, en la mañana del viernes 31 de octubre. De acuerdo a información preliminar, tres personas fueron capturadas por este hecho.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, esa misma noche del viernes fueron aprehendidas dos mujeres y un hombre, quienes serían los responsables del crimen, perpetrado en medio de una pelea entre los jóvenes.

El comandante de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, indicó al medio Citytv que “estas tres personas, las cuales son capturadas posteriormente, no registran antecedentes penales. Se produce una riña como tal entre ellos”.

Las autoridades señalaron que las capturas se dieron por el delito de lesiones personales, entre tanto avanza la investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados en este violento suceso.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá, informó a través de un comunicado que el joven de 20 años “ingresó el 31 de octubre al servicio de urgencias del Hospital Chapinero, en compañía de la Policía Nacional y un acompañante, con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo”.

Añadió que: “Es valorado por el equipo médico de urgencias, quien decide traslado a servicio de alta complejidad en el Hospital Simón Bolívar. El paciente es ingresado al servicio de neurocirugía y posterior atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe atención interdisciplinaria especializada”.

Sin embargo, la Subred Norte indicó que pese a los esfuerzos médicos, durante su estancia en UCI, Jaime Esteban falleció debido a un “paro cardiorespiratorio”. No reaccionó a la reanimación realizado por el personal médico.

Cortesía Comunicado de la Secretaría de Salud de Bogotá sobre el joven que murió tras ser agredido en una fiesta de Halloween el pasado viernes.

Cabe recordar, que hace 15 años, un 31 de octubre de 2010, fue asesinado Luis Andrés Colmenares, también estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, al salir de una fiesta de Halloween en el sector T de Bogotá.

Su cuerpo fue encontrado en el caño El Virrey, al norte de la capital, en extrañas circunstancias. El caso Colmenares ha llevado un largo proceso jurídico, incluso el padre de la víctima señaló recientemente que los compañeros y amigos de Luis Andrés serían los responsables del crimen, que aún sigue sin resolverse.