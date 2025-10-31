En videos quedaron registrados los angustiantes momentos posteriores al grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este viernes en el barrio El Recreo, localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla, que dejó tres mujeres lesionadas.

El siniestro tuvo lugar en la carrera 38 con calle 63, hacia las 8:10 de la mañana de este 31 de octubre, cuando tres mujeres que estaban sobre el andén fueron embestidas por un bus de servicio público adscrito a la empresa Metropolitana de Transportes La Carolina.

De acuerdo con las primeras versiones del accidente, entregadas por testigos, el conductor del bus se movilizaba a alta velocidad, al parecer, porque ya había gastado más del tiempo previsto para su recorrido y otro bus de la misma empresa también circulaba por la zona.

“La Carolina iba delante mío, correteada porque atrás venía otro bus persiguiéndola. (...) Se le metieron unos carros para cruzar y el conductor intentó bordear y lo que hizo fue que se metió contra la andén”, explicó un usuario.

Momento en que los paramédicos auxilian a una de las víctimas.

Tras el impacto que dejó con múltiples lesiones a la tres mujeres, ciudadanos que transitaban por el sector se apresuraron a auxiliarlas, por lo que de inmediato llamaron a varios centros asistenciales para que llegaran las ambulancias lo más pronto posible.

En cuestión de minutos llegaron al sitio del accidente algunas ambulancias, cuyos paramédicos subieron con mucho ciudado a las afectadas en los vehículos.

Videos que circulan ampliamente en redes sociales muestran cómo las mujeres heridas eran asistidas por el personal de la salud, quienes procuraban por no lastimas ni empeorar sus lesiones.

Según los primeros reportes, una de las afectadas fue identificada como Escarlet Juliana Batardo Cruz, quien presenta trauma craneoencefálico moderado y permanece en la Clínica Santa Ana de Dios.

Otra de las heridas presenta exposición ósea en su pierna izquierda a la altura del talón y fue trasladada a la Clínica Jaller, donde permanece bajo pronóstico reservado.