Un joven de 24 años fue asesinado durante la noche del pasado jueves 30 de octubre en el barrio Carrizal, en el sur de Barranquilla.

El ataque se registró a las 10:40 de la noche en la calle 50 con carrera 1E, a la altura del sector conocido como ‘La cancha de Los Burros’.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, la víctima ha sido identificada como Armando Antonio González De Las Salas, quien se dedicaba a trabajar como cobradiario.

En el momento del ataque, González se encontraba caminando en la zona cuando fue abordado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones, para luego escapar del lugar con rumbo desconocido.

Vecinos del sector intentaron auxiliar al joven que se encontraba tendido en el suelo, pero al acercarse se percataron de que ya no tenía signos vitales, debido a la gravedad de las heridas a bala en diferentes partes del cuerpo.

La Policía Nacional, en conjunto con los agentes de investigación criminal (Sijín), adelanta investigaciones con el objetivo de esclarecer los móviles del ataque armado y, con ello, lograr la captura de los agresores.