En horas de la mañana de este viernes 31 de octubre se registró un grave accidente de tránsito que dejó como saldo tres personas gravemente heridas. El siniestro ocurrió en la carrera 38 con calle 63 en el barrio El Recreo, localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

Leer más: Cae ‘Ñao’, señalado de pertenecer al Clan del Golfo y de ser dinamizador del homicidio en área metropolitana de Barranquilla

Según el testimonio de las personas, a eso de las 8:10 a. m., un bus de servicio público afiliado a la Metropolitana de Transportes La Carolina iba a alta velocidad, al parecer, por el tiempo del recorrido ya que otro conductor de la empresa de transporte también circulaba por la zona.

“La Carolina va delante mío imagínate…viene correteada porque atrás venía otro bus persiguiéndola y ahí está… se le metieron unos carros para cruzar y el conductor intentó bordear y lo que hizo fue que se metió contra la andén”, expresó un usuario.

El conductor terminó arrollando a tres mujeres que estaban esperando pacientemente en el andén.

“El bus se llevó a tres mujeres aquí en la en la curva de la junior band…una de negro que está tirada en la calle que la sacaron debajo de la buseta, le arrancó casi media cara… otra está pisada con la llanta trasera y una joven que estaba en el paradero la tropezó y cayó por el otro lado”, manifestó.

Tras ser arrolladas, los transeúntes dieron voces de alerta y, al cabo de varios minutos, varias ambulancias se trasladaron hasta el sitio, socorriendo a las víctimas para posteriormente trasladarlas a un centro médico.

Una de las afectadas fue identificada como Escarlet Juliana Batardo Cruz quien presenta trauma craneoencefálico moderado, quien permanece en la Clínica Santa Ana de Dios.

Otra de las heridas presenta exposición ósea en su pierna izquierda a la altura del talón y fue trasladada a la Clínica Jaller, donde permanece bajo pronóstico reservado. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta mujer.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los motivos del siniestro.

Según las autoridades, una de las hipótesis que barajan sobre el accidente es que, al parecer, el conductor de la buseta habría perdido el control del vehículo y terminó montándose en el andén, arrollando a las tres mujeres.