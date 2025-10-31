La Policía logró la captura por orden judicial de un individuo en el barrio Los Girasoles, localidad Metropolitana de Barranquilla, conocido con el alias de Ñao, y que es señalado de ser un presunto integrante del Clan del Golfo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla lo capturó por el delito de concierto para delinquir agravado, según anunció la institución.

“De acuerdo con las investigaciones, alias Ñao sería presunto integrante del Clan del Golfo. Esta estructura criminal se dedica a la comisión de homicidios selectivos, cobro de extorsiones y tráfico de estupefacientes, con injerencia en los barrios La Manga, Por Fin, El Bosque, Me Quejo, Santo Domingo y Santa María, así como en los municipios de Soledad, Malambo y Galapa”, detallaron.

‘Ñao’ presenta una anotación judicial por el delito de hurto y se encuentra priorizado dentro de los actores criminales dinamizadores del homicidio en el área metropolitana de Barranquilla.

Según las labores de inteligencia, el capturado cumplía el rol de sicario dentro de la estructura criminal, y estaría vinculado a por lo menos cinco homicidios ocurridos durante el año 2025, bajo las órdenes del cabecilla urbano conocido como alias Pastilla.

El brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que “esta captura representa un avance importante en la estrategia para desarticular las estructuras del ‘Clan del Golfo’ que operan en el área metropolitana. Continuaremos atacando de manera frontal a quienes pretenden sembrar el miedo mediante la violencia y la intimidación”.

Asimismo, la Mebar invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva o presencia de integrantes de grupos criminales a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123.