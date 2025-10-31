Tras más de un mes de investigación, Cristopher N., alias El Comandante, fue capturado este jueves por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown.

La detención fue confirmada por la Fiscalía del Estado de México, que también reportó la aprehensión de otras 16 personas —diez de ellas extranjeras— presuntamente vinculadas a actividades criminales relacionadas con el caso.

Según el Ministerio Público, la red a la que pertenece El Comandante estaría involucrada en tráfico de drogas sintéticas, extorsión “gota a gota” y secuestro.

Así se habría planeado el crimen de B-King y Regio Clown

De acuerdo con la investigación, el doble homicidio fue planeado como represalia por una deuda de uno de los artistas con un grupo delictivo. ‘El Comandante’ habría ganado la confianza de Jorge Luis Huertas, conocido como Regio Clown, con la promesa de hacer negocios conjuntos.

El 16 de septiembre, ambos músicos fueron recogidos en la zona de Polanco por un hombre identificado como Mariano N., quien los trasladó a una vivienda en la colonia Renovación, Iztapalapa, donde fueron asesinados por orden de un sujeto apodado ‘El Pantera’.

La Fiscalía sostiene que ‘El Pantera’ pagó 200.000 pesos por la ejecución y que el crimen fue resultado de un acuerdo previo entre los implicados.

Un testigo del caso declaró que ‘El Pantera’ amenazó al grupo tras el asesinato: “El primero que caiga en la cárcel y diga algo, lo mando a matar.”

Los cuerpos de B-King —cuyo nombre de pila era Bayron Sánchez Salazar— y Regio Clown fueron encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México, seis días después de haber sido reportados como desaparecidos.

Ambos habían viajado desde Medellín el 11 de septiembre para presentarse en el evento “Independence Day. Sin Censura”, una fiesta donde, según la Fiscalía, se distribuían drogas de diseño como tusi y Coco Channel.

Las sustancias eran parte del negocio ilegal que mantenían los principales sospechosos, quienes usaban los eventos nocturnos para comercializarlas.

Para los investigadores, ‘El Comandante’ coordinó las acciones que llevaron al asesinato, manipulando la confianza de las víctimas y organizando su traslado hasta el sitio del crimen. El Ministerio Público concluye que el detenido tuvo control sobre los aspectos esenciales de la ejecución, desde el contacto inicial hasta la eliminación de pruebas.

Una red criminal internacional

La captura de ‘El Comandante’ permitió avanzar en la desarticulación de una red delictiva integrada por nacionales y extranjeros. Entre los capturados también figuran Mariano N., El Apá, Angélica Irais N., Luis Alberto N., José Luis N. y Jaime N.

Dentro de un Mercedes Benz gris vinculado al crimen, la Fiscalía encontró un popote con ADN de B-King, evidencia que consolidó la acusación contra el grupo.

Cabe mencionar que el abogado de ‘El Comandante’ también es uno de los detenidos, sin embargo, ha denunciado irregularidades y sostiene que su cliente solo se dedica a la reparación y venta de vehículos usados.