En un triste desenlace terminó la búsqueda de los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre, hasta que finalmente sus cuerpos fueron hallados sin vida el lunes 22.

De acuerdo con información preliminar, los dos colombianos fueron vistos por última vez en el sector de Polanco, en Ciudad de México, muy cerca de un gimnasio de donde al parecer estaban. Luego de ser raptados, sus cuerpos fueron encontrados en el municipio de Cocotitlán con signos de tortura y descuartizados, según medios locales.

Además, junto a los cadáveres había un mensaje firmado por La Nueva Familia Michoacana, una organización narcotraficante con sede principalmente en los estados mexicanos de Guerrero y Michoacán, según indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esta organización criminal se encarga de traficar fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína a Estados Unidos y ha lavado el dinero a través del sistema financiero estadounidense.

El asesinato de los artistas colombianos sigue rodeado de interrogantes mientras avanzan las investigaciones, uno de ellos radica en la conversación que habrían tenido ambos antes de desaparecer, a través de WhatsApp. En el mensaje expresaron temor por reunirse en México con un hombre identificado únicamente como “el comandante”.

Pero... ¿quién es ‘el comandante’? Según las autoridades mexicanas, aún no ha sido identificado este personaje y su rol exacto en lo sucedido, pero sí sería una figura clave en el último contacto que tuvieron los colombianos con sus familiares. Asimismo, no descartan la relación directa con la Familia Michoacana, como responsable del doble crimen.

Además, las autoridades indicaron que analizan un vehículo rojo, señalado como el último automóvil que los transportó tras abandonar Polanco. La identificación de este carro y de las personas que iban en el, serían elementos clave para reconstruir el crimen.