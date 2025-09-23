Cerca del mediodía, a eso de las 11:30 a. m. de este martes 23 de septiembre, un hombre fue asesinado a balazos por dos sicarios en el barrio La Sierrita, localidad Metropolitana de Barranquilla.

EL HERALDO conoció que el occiso fue identificado por las autoridades como Maicol Castellanos Cuentas, quien se desempañaba como conductor de camiones de mediana y pesada carga.

Según el testimonio de las personas que se encontraban por el sector, la víctima se encontraba reparando su motocicleta en plena vía pública, exactamente en la calle 73 con carrera 3G.

En medio del proceso, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una moto AX color blanco. Uno de los desconocidos esgrimió un arma de fuego y le propinó tres mortales disparos.

Gravemente herido, los vecinos del sector lo auxiliaron y lo trasladaron hasta la Clínica San Ignacio donde desafortunadamente ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Una fuente judicial reveló a esta casa editorial que, al parecer, el ataque se habría perpetrado por no pagar una vacuna extorsiva.

Castellanos Cuentas deja tres hijos huérfanos y una familia destrozada tras su repentina y trágica muerte.

La Policía Metropolitana de Barranquilla ordenó un plan candado para lograr la captura de los agresores y con ello, esclarecer los móviles de este nuevo homicidio que golpea a la comunidad del barrio La Sierrita.