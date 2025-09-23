Durante la noche de este lunes 22 de septiembre se registró un ataque sicarial que dejó como saldo un joven muerto en cercanías del acueducto del barrio Villa Olímpica, municipio de Galapa.

El occiso respondía al nombre de William Redondo Velázquez alias Mojarrita, de 23 años de edad.

De acuerdo con el informe de la Policía, a eso de las 10:00 p. m., ‘Mojarrita’ se encontraba en frente de su vivienda, ubicada en la calle 2D con carrera 57-59 cuando se presentó un apagón en el sector.

De un momento a otro el joven fue rápidamente interceptado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta marca Yamaha XTZ de color azul.

Después, el parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones para posteriormente huir junto con su cómplice con rumbo desconocido.

Malherido, Redondo fue trasladado por los vecinos de la comunidad hasta un centro asistencial y posteriormente remitido a la Clínica Reina Catalina de Baranoa donde falleció una hora después debido a la gravedad de las heridas.

Los especialistas revelaron que el joven de 23 años registraba una herida por proyectil de arma de fuego en el tórax.

Con este nuevo hecho de sangre, la cifra de homicidios en el municipio de Galapa asciende a 10 casos en lo que va del vigente año, situación que ha preocupado en gran manera a sus habitantes.

Hasta el momento se desconocen los móviles del crimen, la Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los hechos.