A eso de las 8:45 p. m. de este lunes 22 de septiembre un hombre fue por dos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta. El hecho de sangre se registró en el barrio El Bosque, localidad Suroccidente de Barranquilla.

La víctima fue identificada por las autoridades como Brayan Andrés Cabrera Muñoz, de 33 años de edad.

Según el informe suministrado por la Policía, Cabrera se encontraba caminando a la altura de la carrera 9 con calle 57 cuando dos sujetos a bordo de una moto lo interceptaron.

En ese momento, el parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó múltiples disparos para posteriormente darse a la fuga con su cómplice hacia un rumbo desconocido.

Entretanto, vecinos del sector corrieron en dirección del hombre y lo auxiliaron, para luego trasladarlo hasta el Paso Bosque de María donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este homicidio y capturar a los agresores.