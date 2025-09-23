La Policía Metropolitana de Barranquilla adelantó una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Villas de la Cordialidad, en jurisdicción de Galapa, que permitió la captura de cinco personas tras un mes de labores investigativas.

Durante el procedimiento se incautaron una pistola con proveedor, 13 cartuchos calibre 9 mm, un revólver con 5 cartuchos calibre 38 mm, 5 kilos de marihuana, 320 cigarrillos de marihuana, 1.000 gramos de base de coca y varios elementos de dosificación.

Entre los capturados se encuentra un hombre de 55 años, señalado como cabecilla de la estructura criminal, quien registra 5 anotaciones por homicidio, porte ilegal de arma de fuego y concierto para delinquir.

Otro de los detenidos, de 32 años, presenta 2 anotaciones por porte ilegal de arma de fuego y hurto.

De acuerdo con información de Inteligencia, los capturados estarían presuntamente vinculados al Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Pepes’, dedicado a actividades de sicariato y venta de estupefacientes en barrios como Villa Olímpica, Villa Cordialidad y otros sectores del área metropolitana de Barranquilla.

Los detenidos deberán responder por los delitos de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por otro lado, la institución confirmó la detención de un mototaxista en Puerto Colombia, conocido con el apodo de Boby, por el delito de porte de estupefaciente.

Según la autoridad, el sujeto trabajaba para los Costeños en el tráfico de sustancias ilícitas en la jurisdicción.

La Policía Nacional en Barranquilla ratificó ayer su compromiso con la tranquilidad de los ciudadanos e informó que continuará desarrollando operaciones para neutralizar las organizaciones criminales que amenazan la convivencia en la ciudad y su área metropolitana.