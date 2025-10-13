A finales de septiembre de 2025, los cuerpos del cantante Bayron Sanchéz, conocido en el mundo musical como B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera, reconocido como Regio Clown, fueron hallados sin vida en México, luego de haber sido reportados como desaparecidos por sus familiares.

El caso, que ha generado conmoción tanto en Colombia como en territorio mexicano, sigue bajo investigación por parte de las autoridades, mientras en redes sociales crecen las especulaciones y teorías sobre lo ocurrido con los dos artistas.

Recientemente, Rogelio Mastracci, mejor amigo y mano derecha de Regio Clown, decidió romper el silencio y ofrecer su versión de los hecho en el podcast ‘Más allá del Silencio’, conducido por el periodista Rafael Poveda.

Durante la entrevista Mastracci contó que desde el 15 de septiembre de 2024 él y Regio se encontraban organizando eventos con artistas colombianos en distintos países.

“Regio, amaba su país y tenía 17 años haciendo fiestas en Colombia”, expresó.

Rogelio expresó que la participación de B-king en el último evento fue resultado de una conversación con el mánager del artista.

“‘Oye, Rogelio, si tenemos una gira con este evento para Chile, Panamá, Colombia, Venezuela, por qué no metemos a un cantante, a B-King’”, manifestó.

Sobre los últimos días de los músicos, Mastracci señaló que, tras el evento realizado en México, todos quedaron satisfechos con el resultado. Sin embargo, la madrugada en que ambos desaparecieron, él decidió no acompañarlos al gimnasio.

“A las 3 de la mañana, donde yo vivo, me tocaron la puerta muy fuerte. Estaba su mánager, con Angie y con otra chica. Llegaron muy preocupados y me dijeron: ‘No aparecen, no aparecen, no aparecen’”, dijo.

El allegado a Regio Clown también insinuó que los artistas tanto Regio como B-king “querían más fama y más poder”, refiriéndose al tipo de negocios “raros”, aunque no entregó más detalles al respecto.