Aprovechado su posición de poder, control y supervisión, el rector de un internado habría abusado de seis de sus estudiantes integrantes de una comunidad indígena, siendo cuatro de ellas menores de edad.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad del rector ubicado en zona rural en Cumaribo, en el departamento de Vichada.

“Las denuncias recibidas y las actividades investigativas desplegadas para atender a las víctimas con un enfoque diferencial y prioritario permitieron conocer que las agresiones se presentaron en las instalaciones del centro educativo entre 2024 y 2025”, se desprende de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

Las víctimas y sus familias se veían sometidas por el rector quien los amenazaba asegurando que tenía vínculos con grupos armados ilegales, los cuales estaban dispuestos a tomar represalias contra las personas que lo denunciaran.

Sin embargo, eso no fue motivo para que fuera presentado a la justicia, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo capturaron en diligencia realizada en Puerto Carreño en días pasados.

Un fiscal seccional lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de catorce años y acoso sexual, todas las conductas agravadas.

Hombre señalado de secuestrar, torturar y abusar de una mujer emberá fue enviado a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un hombre por su presunta responsabilidad en el secuestro y agresión sexual a su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron entre el 24 y 25 de septiembre el año en curso en el barrio Los Alpes de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, según apunta la Fiscalía.

Según la investigación, el presunto agresor citó la víctima, que hace parte de la comunidad indígena emberá, en su vivienda donde la habría retenido contra su voluntad por cerca de 14 horas, propinándole golpes y laceraciones en su cuerpo con diferentes elementos contundentes, además de obligarla a sostener relaciones sexuales de manera violenta.

Por estos hechos la Fiscalía imputó al procesado los delitos de acceso carnal violento agravado, tortura agravada y secuestro, cargos que no aceptó.

Por petición de la Fiscalía, el juez con función de control de garantías impuso al investigado, medida de aseguramiento en centro carcelario.