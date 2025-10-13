La reconocida cantante y actriz caleña Greeicy Rendón se volvió tendencia este fin de semana en redes sociales, pero no por algún reciente lanzamiento musical ni por sus sensuales bailes, sino por un delicado tema judicial que involucra a su padre, Luis Alberto Rendón.

El hombre fue capturado en Cali por su presunta participación en un caso de secuestro y tortura ocurrido en el primer semestre de 2023.

De acuerdo con medios nacionales, los hechos por los que es investigado Luis Alberto Rendón tuvieron origen en un millonario robo en la residencia de su hija Greeicy, ubicada en Llanogrande, Antioquia, en mayo de 2023.

Los delincuentes aprovecharon que Greeicy y su pareja, Mike Bahía, se encontraban fuera del país para ingresar a su propiedad y hurtar joyas, dinero y otros elementos cuyo valor conjunto asciende a los $1.700 millones.

Al parecer, después del robo, personal de seguridad de la finca de la intérprete de ‘Amantes’ y Luis Alberto Rendón retuvieron y agredieron físicamente a dos trabajadores que estaban encargados de limpiar una piscina, acusándolos de haber participado en el robo al predio de la artista.

Para que confesaran su presunta responsabilidad en el millonario robo, los amenazaron y golpearon, según recoge ‘La Chiva de Urabá’. Uno de los trabajadores narró a los investigadores de la Fiscalía cómo fue la agresión.

“Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendría a las consecuencias”, dijo.

Después de aquel episodio, los trabajadores denunciaron el secuestro y la agresión en su contra, por lo que las autoridades comenzaron a investigar lo ocurrido y en 2023 capturaron a cinco personas.

Sin embargo, el caso ha tomado un importante giro estos últimos días tras ser vinculado al caso y capturado Luis Alberto Rendón. Según medios antioqueños, el padre de la cantante es señalado de haber participado en el secuestro y agresión contra los dos trabajadores.

En los próximos días la Fiscalía General de la Nación presentará ante un juez el material probatorio que vincularía a Luis Alberto Rendón con los mencionados hechos, señalándolo como responsable de los delitos de secuestro y tortura agravada.

Greeicy Rendón aún no se ha pronunciado sobre el lío judicial de su padre, por lo que sus fanáticos se mantienen a la expectativa de cómo se desarrollará el caso.