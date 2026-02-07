Un juez de Antioquia condenó en primera instancia a cinco escoltas de la cantante Greeicy Rendón por el delito de tortura, quienes agredieron a dos hombres presuntamente vinculados con un millonario robo en la finca de la artista, llamada ‘La Convención’ y ubicada en Rionegro. Los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2023.

Leer más: El 70 % de empresarios prepara recortes de personal tras alza del mínimo y la reducción de jornada laboral, según Fenalco

De acuerdo a las investigaciones, estas cinco personas obligaron a los empleados a revelar el paradero de una caja fuerte desaparecida con más de 600 millones de pesos, al parecer, bajo la orden del papá de la cantante, Luis Alberto Rendón, quien fue capturado en Cali.

paraobligarlos a revelar el paradero de una caja fuerte desaparecida con más de 600 millones de pesos.

La audiencia para definir la pena de los cinco escoltas se realizará el próximo 12 de febrero. La decisión fue adoptada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que absolvió a los procesados por el delito de secuestro, pero los declaró culpables por tortura, según indicó Noticias RCN.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con medios nacionales, los hechos por los que es investigado Luis Alberto Rendón tuvieron origen en un millonario robo en la residencia de su hija Greeicy, ubicada en Rionegro, Antioquia, en mayo de 2023.

Los delincuentes aprovecharon que la cantante y su pareja, Mike Bahía, se encontraban fuera del país para ingresar a su propiedad y hurtar joyas, dinero y otros elementos, cuyo valor conjunto asciende a los $1.700 millones.

Al parecer, después del robo, personal de seguridad de la finca de la intérprete de ‘Amantes’ y Luis Alberto Rendón retuvieron y agredieron físicamente a dos trabajadores que estaban encargados de limpiar una piscina, acusándolos de haber participado en el robo al predio de la artista.

Ver también: Frente frío podría debilitarse y volverse estacionario desde este viernes

Para que confesaran su presunta responsabilidad en el millonario robo, los amenazaron y golpearon, según ‘La Chiva de Urabá’. Uno de los trabajadores narró a los investigadores de la Fiscalía cómo fue la agresión.

“Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendría a las consecuencias”, dijo.