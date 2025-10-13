Las especulaciones sobre una posible relación entre la cantante estadounidense Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau finalmente se confirmaron, luego de que ambos fueran vistos besándose en un yate en las costas de Santa Bárbara, California, a finales de septiembre.

El medio británico Daily Mail difundió fotografías en las que se observa a la artista de 40 años y al político de 53 compartiendo un momento de intimidad en el Caravelle, embarcación propiedad de Perry.

Las imágenes fueron tomadas por un turista que navegaba cerca del lugar y que reconoció a Trudeau gracias a su característico tatuaje de cuervo Haida, símbolo asociado con la cultura indígena canadiense.

X @J_M_0_N Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados juntos

Asimismo, Perry tenía un traje de baño negro mientras disfrutaba de una pausa en su gira ‘Lifetimes’, y Trudeau vestía ropa informal.

Los rumores sobre que estaban juntos comenzaron meses atrás, cuando fueron vistos cenando en Montreal y caminando juntos por Mount Royal Park. Aunque en ese momento ninguno de los dos comentó al respecto, fuentes citadas por la revista Cosmopolitan aseguraron que existe una conexión genuina.

X @JustinTrudeau Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, es la nueva pareja de Katy Perry

“Katy lo considera un hombre admirable y con gran carisma; entre ellos hay química y respeto mutuo”, dijo una persona cercana a la cantante.

Desde su separación de Orlando Bloom, con quien comparte una hija de cinco años, Perry ha mantenido un perfil reservado en lo sentimental, concentrándose en su música y sus giras internacionales.

Por su parte, Trudeau también atraviesa una nueva etapa personal tras su divorcio de Sophie Grégoire en 2023, luego de 18 años de matrimonio y tres hijos en común.

“Se entienden bien, pero ambos están enfocados en sus proyectos”, comentó una fuente al medio británico. Por ahora, ninguno de los dos han emitido declaraciones oficiales, pero los seguidores de Perry están atentos a qué pueda suceder.