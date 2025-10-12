Verónica Giraldo Navarro, hermana de la cantante Karol G, desató una oleada de comentarios en redes sociales luego de que compartiera en sus historias de Instagram la canción “Corazón roto”, tema interpretado por Brray, Chencho Corleone, Jhayco, Ryan Castro y Anuel AA, expareja de la artista paisa.

Mánager de B-King reveló que tuvo que irse de Medellín tras el crimen del cantante: “Me tocó sacar a mi familia”

Beéle se toma el mundo con cifras imparables

Hija de Robin Williams pide desesperadamente que dejen de usar a la IA para recrear a su padre fallecido

Los seguidores de ‘La Bichota’ no se lo perdonaron y generó críticas, pues consideraron que su hermana había sido poco solidaria al difundir una canción en la que participaba Anuel AA, con quien Karol mantuvo una relación amorosa de casi tres años.

Ante la controversia, Verónica decidió pronunciarse para aclarar la situación y detener los señalamientos.

A través de un video en sus redes, explicó que su publicación no tuvo ninguna intención personal ni mensaje oculto.

Instagram Verónica Giraldo Navarro, hermana de la cantante Karol G,

“Que hayan pasado cosas con mi hermana no quiere decir que a mí no me pueda gustar algún tema en este caso de Emmanuel. Yo a mi hermana la respeto, la admiro y pues simplemente fue una canción que escuché, que me gustó y la puse”, señaló.

Giraldo enfatizó que su relación con Karol G sigue siendo cercana y basada en el respeto. Además, aclaró que no tiene ningún vínculo con el reguetonero puertorriqueño: “No lo apoyo ni tengo contacto con él. Simplemente fue una coincidencia”.

Karol G y Anuel AA mantuvieron una relación entre 2018 y 2021.

Y es que Karol G y Anuel AA mantuvieron una relación entre 2018 y 2021. Tras su ruptura, la artista colombiana ha hablado abiertamente de esa etapa en su documental “Mañana será bonito”, donde la describe como una experiencia difícil pero decisiva en su proceso personal.

Igualmente, entre los comentarios que le dejaron a la joven es que debería respetar los “códigos entre familia”.