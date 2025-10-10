La industria musical internacional está en vilo ante la posible colaboración entre dos de las más grandes estrellas de Barranquilla: Shakira y Beéle. Un reciente video de ambos artistas compartiendo en un estudio de grabación ha desatado una enorme expectativa sobre lo que podría ser el junte de dos generaciones de talento caribeño.

Mientras el mundo especula, Beéle no deja de consolidar su estatus de fenómeno global con cifras que demuestran que, efectivamente, se está tomando el mundo.

El 2025 ha sido el año de la consagración definitiva de Beéle, demostrada con datos contundentes. Su álbum debut, “Borondo”, no solo ha sido un éxito, sino un verdadero tsunami en las plataformas de streaming, logrando:

Alcance mundial masivo: El álbum ha acumulado más de 5.6 billones de streams (audio y video) en todo el mundo y ha sido certificado Cuádruple Platino en Estados Unidos.

Dominio sostenido en Spotify: Ha permanecido 19 semanas consecutivas en el Top 10 Global de Spotify, alcanzando picos como el #7 y #8. En su ascenso, llegó a superar a figuras como Karol G, posicionándose como el artista colombiano más escuchado del mundo en ese momento.

Líder en múltiples países: Se ha posicionado como el álbum #1 en Spotify en más de 10 países, incluyendo mercados clave como Colombia y España.

Poder de convocatoria histórico: Su impacto en vivo es arrollador. En lo que va de 2025, ha realizado más de 65 shows y ha reunido a más de 580.000 personas. Además, rompió récords históricos al convertirse en el primer artista en lograr 5 shows consecutivos en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico y se prepara para la misma hazaña con 6 shows consecutivos en el Movistar Arena de Bogotá.

Éxitos virales en YouTube: Sus videos acumulan cifras astronómicas. “Loco” supera los 219 millones de reproducciones, mientras que “Inolvidable” sobrepasa los 196 millones.

Juany Orué/Cortesía

El artista detrás del fenómeno

Este éxito arrollador no es casualidad. Beéle es el reflejo de una profunda transformación personal y una autenticidad radical.

Su conocida historia de superación, donde luchó contra la obesidad perdiendo casi 60 kilos, es prueba de la misma disciplina y fortaleza mental que aplica en su carrera.

Musicalmente, su genialidad reside en un talento empírico que lo ha llevado a fusionar el afrobeat, el pop y los ritmos caribeños de una manera única. Su filosofía se refleja en sus propias palabras.

“Yo lo que quería mostrarle al mundo es que más allá de ser un artista, quiero que la gente sienta lo que yo siento. De ahí para adelante, mi carrera ha sido forjada por esa explosión musical y diversa de lo que me caracteriza. Todo el tiempo he buscado no parecerme a nadie”.

Esta visión se complementa con su creencia de que la música debe ser una expresión genuina. “La música para mí es una relación de mi vida cotidiana. Mi corazón habla, mis emociones hablan y se conectan con el público. Yo no solo hago música, hago arte”, ha expresado el artista.

Mientras la expectativa por su posible colaboración con Shakira sigue creciendo, Beéle continúa trabajando en nuevos featurings para seguir sorprendiendo al público.

Su trayectoria confirma que la nueva generación de artistas colombianos no solo está siguiendo los pasos de sus predecesores, sino que está marcando su propia historia en la cima de la música mundial.