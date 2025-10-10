Paola Jara es una de las cantante de música popular más destacadas a nivel nacional. Canciones como ‘Mala mujer’, ‘Salud por él’, ‘Murió el amor’ y ‘Mayor venganza’, han marcado el éxito de su carrera musical. Recientemente, la artista reveló a sus seguidores está esperando una bebé, junto a su pareja, el también artista Jessi Uribe.

Leer más: Jessi Uribe y Jean Carlos Centeno se unen para dar instrucciones de cómo superar el desamor

El anuncio lo hicieron el pasado 15 de junio a través de redes sociales. Los cantantes del género popular compartieron un emotivo video en el que revelaron la buena noticia a sus fanáticos.

En las imágenes aparece la pareja en el interior de un avión, por unos segundos se miran mutuamente sonriendo y luego cada uno muestra a la cámara una ecografía impresa en el que se ve al bebé en la barriga de Paola Jara.

Le puede interesar: Desestiman la demanda de Drake contra Universal por tema de Kendrick Lamar ‘Not Like Us’

“Después de tantos momentos de espera, de oraciones entre lágrimas, de sueños susurrados al corazón… Dios, en su infinito amor, nos regaló el milagro más hermoso", escribió Jara en la descripción del video.

Luego, el 17 de julio, la pareja contó al mundo que su bebé será una niña, a la que le darán el nombre de Emilia.

Desde entonces, la cantante ha mantenido una comunicación constante con sus fanáticos, documentando los cambios que experimenta durante la gestación. En una reciente publicación de Instagram, Jara se mostró completamente transparente sobre las transformaciones físicas y emocionales que está viviendo.

Lea acá: ‘Minecraft’ tendrá una secuela, que se estrenará en julio de 2027

“Tengo que confesarles que no es fácil empezar a ver todos los cambios físicos y emocionales que vivimos en esta etapa y que también a veces me parece mentira que sea una realidad. Pero con todo y los altibajos… estoy inmensamente feliz”, expresó la artista en una fotografía donde luce su creciente vientre.

Sin embargo, todo no ha sido color de rosa, así lo dejó ver Paola Jara en una publicación realizada en redes sociales en la que se refirió a las dificultades que presentaron en su anhelo de convertirse en madre; además confesó haber perdido dos embarazos.

“La verdad, tengo que decir que a veces me cuesta asimilarlo. Aunque sí planeamos tener hijos, pasó en el momento en el que con Jessi nos habíamos sentado a conversar y habíamos dicho que ya no intentáramos más porque yo llevaba dos años sin planificar y ya habíamos tenido dos pérdidas. Fue algo muy doloroso”, contó.

Lea también: ‘Safaera’, ‘Gasolina’ y ‘Despacito’, entre los mejores temas del siglo por Rolling Stone

“Como no se daban las cosas de manera natural, nos daba un poco de miedo con tratamientos (...) Obviamente, sería una bendición muy linda, pero si las cosas no se dan es porque Dios lo ha querido así, entonces no quisimos forzar las cosas. Nosotros igual, somos felices como pareja y Jessi tiene sus hijos que los amo, yo también los quiero muchísimo y tratamos de compartir mucho con ellos”, añadió.