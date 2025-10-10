Jessi Uribe continúa consolidando su presencia internacional, en esta oportunidad estrena ‘Dando instrucciones’, un álbum que representa un punto importante en su carrera y que reafirma su conexión con el género regional mexicano.

Este trabajo, grabado en Sinaloa, México, contó con la producción de Joss Favela y Ricardo Orrantía, el cual reúne un repertorio de canciones que fusionan la esencia mexicana con la sensibilidad colombiana.

‘Dando Instrucciones’ es un proyecto que materializa uno de los sueños más grandes de Jessi Uribe, grabar en las tierras donde nació la música de banda. En este álbum, logra una propuesta sólida y emocional, combinando regional mexicano, banda, vallenato y balada, con letras que abordan el amor, el desamor y las experiencias que acompañan la vida cotidiana de su público.

El tema principal, que lleva el mismo nombre del álbum, es una colaboración con el reconocido cantante vallenato Jean Carlos Centeno, quien imprime su sello característico a una interpretación cargada de sentimiento y profundidad. La unión de ambas voces refleja el encuentro de dos tradiciones musicales que comparten raíz y emoción.

En esta producción también destaca la participación del artista Luis Ángel “El Flaco”, quien acompaña a Jessi Uribe en dos versiones inéditas del tema “Si Ya Me Voy”, una en formato acústico y otra en estilo banda. Ambas piezas reafirman la versatilidad interpretativa del cantante y su compromiso con la evolución del género popular latinoamericano.

Con “Dando Instrucciones”, Jessi Uribe consolida una etapa decisiva en su carrera, reafirmando su papel como embajador de la música popular en el mundo y como una de las voces más poderosas del panorama latinoamericano actual. Este lanzamiento no solo celebra su amor por la música, sino también el poder de la unión entre culturas que comparten el mismo idioma del corazón: la emoción.

Desde su emblemático éxito “Dulce Pecado”, que supera los 601 millones de reproducciones en YouTube, Jessi Uribe ha demostrado una capacidad única para conectar con el público a través de interpretaciones honestas y llenas de sentimiento. Su música se ha convertido en la banda sonora de miles de historias personales y su figura en un símbolo del artista que rompe fronteras, llevando el género popular colombiano a nuevas alturas.

