El pasado 22 de septiembre se conocieron las muertes violentas del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y de Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown.

Murió el ‘influencer’ y estilista Júnior Dutra tras someterse a una cirugía estética llamada foxy eyes

¿Por qué se ausentó Valentina Taguado de Masterchef y cuál es la sanción que tendrá?

‘El caballero de los siete reinos’: tráiler, fecha de estreno y todos los detalles de la precuela de ‘Game of thrones’

Los artistas se encontraban desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre, pero las autoridades encontraron los cuerpos de unos hombres el 17 de septiembre, sin embargo, no fue sino hasta el 22 de ese mes, que informaron que se trataba de los artistas desaparecidos.

Tanto sus familiares como amigos pedían en redes sociales que las autoridades mexicanas iniciaran la búsqueda de los artistas. Incluso, su expareja sentimental la DJ Marcela Reyes, pidió al presidente Gustavo Petro que interviniera, hasta que se logró.

Instagram @regioclownn B-King y DJ Regio Clown en México.

Lo más doloroso es que sus cuerpos fueron encontrados en un estado de tortura y con un cartel que decía ‘Chapulines’, firmado por La nueva familia Michoacana, una peligrosa banda criminal de México.

Después de más de 15 días, las autoridades mexicanas siguen en investigaciones y han capturado personas supuestamente relacionadas con el caso.

@soyangiemilleroficial_ Angie Miller pasa de capturada a testigo protegida en el caso de los artistas B-king y Regio Clown

Por su parte, familiares, amigos y colegas de B-King le dieron el último adiós al artista con globos blancos y con unas sentidas palabras de su madre.

STR/EFE Por su parte, familiares, amigos y colegas de B-King le dieron el último adiós al artista con globos blancos y con unas sentidas palabras de su madre.

La clarividente colombiana Ayda Valencia se comunicó con B-King

Durante todo ese proceso doloroso en conocer qué había pasado con los artistas, los medios colombianos acudieron a la reconocida clarividente Ayda Valencia para indagar qué veía sobre la desaparición de los artistas.

En ese momento, Ayda en la entrevista indicó que lo veía en la oscuridad, que eso no era buena señal, que no lo que veía en este plano, pero igualmente pedía que no fuera cierto y que oraran.

Instagram aydasanacion Ayda Valencia se comunicó con B-King

Ahora, luego de conocerse el asesinato de los artistas, en entrevista con Lo sé todo, Valencia fue contactada para conocer qué percibía de la energía de B-King.

Ayda sostuvo que era difícil hacer contacto porque la carga energética del caso era muy densa. “Fue algo bastante tortuoso porque durante todo el proceso sentí una gran angustia. Todo ocurrió muy despacio, con mucho sufrimiento y un dolor profundo. Percibí que B King pedía que no le hicieran lo que finalmente sucedió”.

STR/EFE Familiares y amigos despiden al cantante colombiano B-King

Asimismo, señaló que el artista se relacionó con las personas equivocadas y todo eso lo arrastró al desenlace que tuvo. “Su fallecimiento no tiene nada que ver con lo que muchos están diciendo. Esto está ligado a mafias, al narcotráfico y a organizaciones poderosas. Lamentablemente, B King se vio envuelto en situaciones para las que no estaba preparado, ni era consciente de lo peligrosas que podían ser”.

“Dime con quién andas y te diré qué puede pasar. Él estaba con la gente y en el lugar equivocado. No sabía con quién se estaba involucrando ni lo que se movía detrás de todo eso”, añadió.

Asimismo, la clarividente agregó: “Me reservo información por el tipo de muerte y por todo lo que ocurrió. Estamos hablando de grandes ligas del crimen, de una violencia extrema. Es algo muy delicado”.