Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y de Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron asesinados el pasado mes de septiembre luego de estar desaparecidos en México.

Sus cuerpos fueron encontrados en unos costales con evidencia de tortura y con un cartel firmado por la estructura criminal y de narcotráfico La nueva familia Michoacana.

Después de esta noticia, integrantes de su equipo de trabajo que acompañaron a B- King a sus presentaciones en el país azteca, se vieron envueltos e investigados por su asesinato.

Instagram @regioclownn B-King y DJ Regio Clown en México.

El primero de ellos fue su mánager Juan Camilo Gallego, quien fue el que interpuso la denuncia de la desaparición de los dos artistas el pasado 16 de septiembre.

En la entrevista exclusiva con Más allá del silencio, conducida por Rafael Poveda, contó cómo la vida le cambió después de conocerse el desenlace del cantante y el DJ.

Manifestó que lo que más le ha dolido son las acusaciones, pues los seguidores han sugerido que él podría estar involucrado en la muerte de Bayron. “Ese niño se convirtió en familia para mí”.

“Llevaba más de cuatro años detrás de él, tratando de decirle: ‘Ey, trabajemos. Tenés mucho talento’”, dijo Juan Camilo.

Además, sostuvo que se conocieron en Capital Music hace siete años, pero solo tres meses antes del asesinato fue que aceptó ser su mánager.

Contó que el contrato del festival Electrolab en México lo hicieron por una llamada que hizo de Regio Clownn, junto a Rogelio, un diseñador venezolano radicado en México, propuso la participación del artista.

Instagram masalladelsilenciopodcast Juan Camilo Gallego, exmánager de B-King, confesó que no tuvo nada que ver con la muerte del artista

El contrato ofrecía 1.500 dólares por una presentación de cuatro canciones, además de gastos cubiertos. El 11 de septiembre, B King y su equipo llegaron a Ciudad de México, donde fueron recibidos por los organizadores.

Se alojaron en un hotel en Polanco, y conocieron a la actriz Angie Miller, con quien el cantante entabló una amistad cercana.

Asimismo, relató que la noche del 15 de septiembre, B King se presentó en el club Woman, en Insurgentes, dentro del evento Electrolab, junto a otros artistas como Fumarato y Camila Gutiérrez. Según Gallego, el artista vivió una de las actuaciones más emotivas de su carrera. “Estaba feliz, le regalaba flores al público, todos querían fotos con él”.

El día 16, B King desayunó con Gallego y Regio. Luego expresó su deseo de ir al gimnasio, y Regio se ofreció a acompañarlo. Fue la última vez que el mánager lo vio con vida.

Más tarde, recibió un mensaje de voz donde le avisaban que almorzarían y asistirían a una reunión con un empresario mexicano apodado Diablis, interesado en apoyar la carrera del cantante.

Al caer la noche, Gallego intentó comunicarse sin éxito y, ante la falta de noticias, acudió a las autoridades. La policía le pidió esperar 24 horas para presentar la denuncia, trámite que realizó al día siguiente ante Locatel y la Fiscalía.

Redes sociales @camilomanagerr Gallego asegura que se topó con varios obstáculos, como la imposibilidad de acceder a las grabaciones de seguridad

Durante la búsqueda, Gallego asegura que se topó con varios obstáculos, como la imposibilidad de acceder a las grabaciones de seguridad: “Las cámaras estaban giradas hacia los árboles, no se veía nada”, relató.

Al comunicar la desaparición a la madre del artista, describió ese momento como “uno de los más duros” de su vida.

“Tenían tatuajes visibles, era evidente quiénes eran. Ya todo el mundo hablaba del caso”. Después de eso empezó a recibir amenazas de muerte y para su familia. “Me tocó sacar a mi familia de Medellín. Llamé al cónsul, pedí protección, pero no sentí apoyo. No era seguro quedarme en México”.

“No vendí a nadie. Solo acompañé a un soñador que quería llegar lejos. Creo que simplemente estaba en el lugar equivocado. B King no merece ser recordado por su final”, dijo.