Betty B. Mercado, sobrina de Walter Mercado, sigue su legado y todos los días da la suerte para los 12 signos del zodiaco, en este viernes 10 de octubre.

Además, indica que para tener suerte en los números y en todo lo que se proponga este día, debe confiar en su intuición, pero con reflexión.

Para finalizar, manifiesta que la comunicación será una vía poderosa para conectar y avanzar, siempre que escuche de verdad.

Aries

Te sentirás motivado para actuar, especialmente en lo que tienes postergado. Una chispa impulsiva te urge a tomar decisiones. Sé audaz, pero preséntate con tacto.

Números de la suerte: 4, 13, 29

Tauro

Hoy la estabilidad y la paciencia serán tus grandes aliados. Evita conflictos innecesarios y enfócate en lo que realmente importa.

Números de la suerte: 2, 17, 31

Géminis

La comunicación está poderosa: lo que digas puede abrir puertas o cerrar caminos. Escucha tanto como hablas.

Números de la suerte: 8, 22, 35

Cáncer

Tu mundo interior traerá señales: emociones, intuiciones o sueños que merecen atención. Confía en lo que sientes.

Números de la suerte: 5, 20, 27

Leo

Hoy tienes el potencial de brillar. Una idea creativa o un gesto tuyo podría ser muy bien recibido.

Números de la suerte: 7, 19, 33

Virgo

Organización y atención al detalle pueden sacar del apuro. Si te concentras en lo práctico, avanzarás mucho hoy.

Números de la suerte: 6, 14, 30

Libra

Busca armonía en tus relaciones. Podrías mediar en algo o encontrar el punto medio que beneficia a todos.

Números de la suerte: 3, 16, 28

Escorpio

Profundidad emocional y transformación son temas centrales. Algo oculto podría manifestarse.

Números de la suerte: 1, 24, 36

Sagitario

Tu optimismo puede abrir caminos. Si te conectas con alguien con visión, podrías recibir apoyo clave.

Números de la suerte: 10, 25, 32

Capricornio

La disciplina rinde frutos. Si te mantienes constante, especialmente en lo laboral o en tus metas, avanzarás firmemente.

Números de la suerte: 11, 21, 34

Acuario

Las ideas originales fluyen. No te quedes callado: compartir lo que piensas puede atraer alianzas inesperadas.

Números de la suerte: 12, 23, 29

Piscis

La sensibilidad está aumentada. Permítete procesar lo que sientes, pero no dejes que te arrastre la emoción sin guía.

Números de la suerte: 9, 18, 26