Betty B. Mercado, sobrina de Walter Mercado, sigue su legado y todos los días da la suerte para los 12 signos del zodiaco, en este viernes 10 de octubre.
Evelio Escorcia defendió a su exesposa, Lily Díaz, en su pelea con Dayana Jaimes: Rafael Santos también opinó
Violeta Bergonzi, la primera competidora en entrar en el top 10 de ‘Masterchef celebrity’
Brie Bird, la ‘influencer’ de 9 años que celebró su última Navidad junto a su familia: lucha contra un cáncer en etapa 4
Además, indica que para tener suerte en los números y en todo lo que se proponga este día, debe confiar en su intuición, pero con reflexión.
Para finalizar, manifiesta que la comunicación será una vía poderosa para conectar y avanzar, siempre que escuche de verdad.
Aries
Te sentirás motivado para actuar, especialmente en lo que tienes postergado. Una chispa impulsiva te urge a tomar decisiones. Sé audaz, pero preséntate con tacto.
Números de la suerte: 4, 13, 29
Tauro
Hoy la estabilidad y la paciencia serán tus grandes aliados. Evita conflictos innecesarios y enfócate en lo que realmente importa.
Números de la suerte: 2, 17, 31
Géminis
La comunicación está poderosa: lo que digas puede abrir puertas o cerrar caminos. Escucha tanto como hablas.
Números de la suerte: 8, 22, 35
Cáncer
Tu mundo interior traerá señales: emociones, intuiciones o sueños que merecen atención. Confía en lo que sientes.
Números de la suerte: 5, 20, 27
Leo
Hoy tienes el potencial de brillar. Una idea creativa o un gesto tuyo podría ser muy bien recibido.
Números de la suerte: 7, 19, 33
Virgo
Organización y atención al detalle pueden sacar del apuro. Si te concentras en lo práctico, avanzarás mucho hoy.
Números de la suerte: 6, 14, 30
Libra
Busca armonía en tus relaciones. Podrías mediar en algo o encontrar el punto medio que beneficia a todos.
Números de la suerte: 3, 16, 28
Escorpio
Profundidad emocional y transformación son temas centrales. Algo oculto podría manifestarse.
Números de la suerte: 1, 24, 36
Sagitario
Tu optimismo puede abrir caminos. Si te conectas con alguien con visión, podrías recibir apoyo clave.
Números de la suerte: 10, 25, 32
Capricornio
La disciplina rinde frutos. Si te mantienes constante, especialmente en lo laboral o en tus metas, avanzarás firmemente.
Números de la suerte: 11, 21, 34
Acuario
Las ideas originales fluyen. No te quedes callado: compartir lo que piensas puede atraer alianzas inesperadas.
Números de la suerte: 12, 23, 29
Piscis
La sensibilidad está aumentada. Permítete procesar lo que sientes, pero no dejes que te arrastre la emoción sin guía.
Números de la suerte: 9, 18, 26