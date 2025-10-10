Siad Char es una de las más reconocidas presentadoras colombianas que durante el inicio de los años 2000 se robó todas las miradas por su talento e indiscutible belleza. La cartagenera hizo parte de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol durante más de 7 años; sin embargo, se alejó de las cámaras y los set de grabación y cambió su rumbo profesional.

La modelo y exreina de bellaza laboró en el canal Caracol entre el 2008 y 2015, pero decidió tomar un camino diferente al retirarse del medio y establecerse en el extranjero.

Char, comunicadora social de la Universidad La Sabana, se casó en 2013 con el también periodista Luis Carlos Vélez, quien en su momento era director de Noticas Caracol.

Actualmente vive en Miami, Estados Unidos, junto a su esposo y sus dos hijos, Hannah y Simón. Además, tiene un perro llamada Ted Turner, sobre el que comparten contenido en redes sociales.

Ahora, lejos de Colombia, Siad Char ha reconstruido su vida, enfocándose en nuevos proyectos personales. A través de redes sociales, la cartagenera comparte muchos detalles de su vida familiar y personal; así como también contenido relacionado con moda, belleza, alimentación y maternidad.

Además, Char no pierde la oportunidad de compartir datos interesantes en cada uno de sus viajes a nivel nacional e internacional. Pero también, resalta los logros profesionales que ella y su esposo han alcanzado fuera de la televisión tradicional.

Sin embargo, su vida familiar continúa siendo protagonista en sus publicaciones. En junio de 2025, por ejemplo, compartió que su hija hizo la primera comunión, un momento que generó emotividad entre sus seguidores.

Desde las redes sociales, como generadora de contenido, la comunicadora continúa compartiendo con sus seguidores.