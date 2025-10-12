El cantante Papoman, una de las voces más reconocidas de la champeta, denunció en sus redes sociales que fue víctima de un atraco en cercanías del sector de Mi Vaquita, en Cartagena.

Según lo expresado en un video publicado en su cuenta de Instagram, el hecho ocurrió el pasado sábado 11 de octubre, cuando se encontraba en un cambiadero de aceite para carros.

“Me acaban de atracar aquí en el cambiadero de aceite. Llega el pelao, a ese muchacho yo lo saco, y cuando veo, el tipo enseguida saca el revólver y me apunta. A mí se me va el pulso y me quito mi anillo de matrimonio, el celular”.

Asimismo, Papoman explicó que, en el momento en que el asaltante intentó quitarle el teléfono, le dijo que era “Papoman”, lo que aparentemente asusto al joven, quien soltó el celular y salió corriendo.

El artista aprovechó para enviar un mensaje de reflexión a los jóvenes que se dedican a delinquir. “Ojo muchachos, pídanle a Dios y dejen de estar haciendo cosas malas. En la Biblia dice que el que a hierro mata, a hierro muere, y que todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá”

A su vez, Papoman aseguró que no es la primera vez que vive una situación de este tipo. “A mí me habían encañonado tres veces, pero cuando me identifico me devuelven mis cosas. Esta vez se me llevó el anillo y otro accesorio. Ojalá cambien”.

Papoman se mostró preocupado por el destino de los jóvenes involucrados en la delincuencia y reiteró su llamado a buscar otros caminos.

Conocido como ‘La Leyenda de la champeta’ Papoman ha sido uno de los grandes referentes del género junto a Chawala y El Afinaito. Pero detrás del éxito, el cantante ha enfrentado momentos personales complejos.

En una entrevista concedida al videopódcast ‘Si te contara’, de El Universal, el artista habló de una etapa oscura marcada por los excesos y la infidelidad, en la que llegó a contraer una enfermedad de transmisión sexual. “A mí me dio sífilis”, reveló. “Eso fue horrible, muchachos”.

A partir de ese momento, Papoman decidió cambiar su vida y acercarse al cristianismo, componiendo canciones de inspiración espiritual como ‘La cristomisina’, ‘Cuando yo andaba en tinieblas’ y ‘Quien la ve’.

Con el tiempo, regresó a la champeta, aunque con una mirada diferente. “Yo soy un cristiano que comparte”, manteniendo su fe y mostrando una nueva perspectiva de vida.

El artista aseguro que hoy vive en paz, aprendiendo a guardar silencio ante las críticas y enfocándose en transmitir mensajes positivos a través de su música y su ejemplo.