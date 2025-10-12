Las tortas tradicionales de bodas parecen estar perdiendo terreno frente a nuevas y creativas tendencias. Así lo demostró una pareja que sorprendió a sus invitados al reemplazar el clásico pastel por una torre dorada y crujiente de pollo frito, que se robó todas las miradas y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El curioso banquete hizo parte de la boda de Dina Hesham, hija del reconocido Dr. Heba Qutb, quien decidió celebrar su matrimonio de una manera poco convencional, con un pastel de varios niveles elaborado completamente con piezas de pollo frito, decorado con salsas y presentado como si fuera una torta de boda tradicional.

Asimismo, el momento fue registrado en un video compartido por la cuenta @Momentmakers_eg, en el que se observa a la novia riendo, bailando y disfrutando del peculiar pastel junto a su esposo. Entre aplausos y carcajadas, ambos probaron el pollo con la misma emoción con las que las parejas suelen cortar su pastel nupcial.

La idea, que fusiono humor y creatividad, no solo se convirtió en una sensación en internet, sino que también abrió la conversación sobre las nuevas tendencias nupciales de 2025, donde cada vez más parejas optan por celebraciones personalizadas y fuera de lo común.

De hecho, este año ha marcado un giro en la estética de las bodas. Los pasteles de un solo piso se han vuelto una moda creciente desde la boda de la actriz Amina Khalil, quien eligió un diseño minimalista con crema blanca y fresas. Más tarde, la también actriz Jamila Awad reforzó la tendencia al presentar un pastel decorado con frutos rojos.

En el caso de Dina Hesham, su lección de un pastel hecho de pollo frito mostró que las tradiciones pueden reinventarse sin perder la alegría ni el sabor. La mezcla de humor, espontaneidad y mucha originalidad convirtió este momento en uno de los más comentados del año en redes sociales.