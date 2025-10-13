Un nuevo operativo policial contra el desarticulado grupo delincuencial, ‘La Cuchilla’ arrojó como resultado la captura de Jorge Leonardo Quintero Rodríguez, de 35 años de edad, alias ‘El Profe’. El procedimiento fue realizado por la Seccional de Investigación Criminal Sijin, de la Policía Metropolitana de Valledupar, en la invasión Emmanuel.

Leer más: Dos defensores de derechos humanos venezolanos fueron víctimas de atentado en Bogotá

Según las autoridades, alias ‘El Profe’, era requerido por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, presenta anotaciones judiciales como indiciado por abuso de confianza, hurto agravado, falsedad, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Asimismo este sujeto habría sido integrante del grupo delincuencial organizado, ‘La Cuchilla’, estructura dedicada al tráfico local de estupefacientes en diferentes barrios e invasiones de la ciudad, la cual fue desarticulada el pasado 30 de septiembre.

No olvide leer: Ministro del Interior, Armando Benedetti, propuso eliminar el 12 de octubre como día festivo: “No hay nada que celebrar”

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, teniente coronel Hernán Mauricio Torres, destacó que esta captura representa un avance importante en la consolidación de la seguridad ciudadana y reafirma el compromiso de la institución con la lucha frontal contra las estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad de los habitantes de la ciudad.

Lea también: A la cárcel presuntos reclutadores de menores de edad para las disidencias de las Farc

Esta operación fue realizada en coordinación con la Fiscalía 8 Especializada de Valledupar, como parte de las acciones articuladas entre las autoridades judiciales y la fuerza pública para garantizar la convivencia y seguridad en la región.