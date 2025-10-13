Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres hombres señalados de haber transportado a dos adolescentes de 17 años que habrían sido reclutados en Nariño y serían entregados a una estructura armada ilegal en Tolima.

Lea: Mujer fue condenada a 14 años de cárcel por drogar y robar a hombres que conocía en aplicaciones de citas en Bogotá

Los procesados fueron identificados como Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Iván Darío Esterilla y Sebastián José Camargo Álvarez, quienes fueron sorprendidos en flagrancia en la vía que conduce al Guamo, Tolima.

Uniformados de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje en dicha carretera se acercaron al vehículo en el que se transportaban los señaladas, que en ese momento se encontraba estacionado.

Lea: Video| Así extorsionaba funcionaria de Migración a viajeros en El Dorado: “Si no le entregaban el dinero perdían el vuelo”

Los policías requirieron a los cinco ocupantes y se percataron de que dos menores de edad que iban a bordo del automotor no tenían documentos de identificación.

Durante la inspección al vehículo encontraron brazaletes alusivos a las disidencias de las Farc y al indagar sobre este hallazgo, realizando varias preguntas a los ocupantes y profundizando en las pesquisas, establecieron que los adolescente eran víctimas de reclutamiento.

“Los jóvenes presuntamente salieron de sus lugares de origen para ser puestos a disposición de un grupo armado ilegal”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Lea: Presidente Petro inició contactos con el Clan del Golfo, a través del Gobierno de Catar, y abrió la puerta a diálogos con el Eln

Agregó que los tres hombres fueron capturados en situación de flagrancia y los adolescentes trasladados a una comisaría de familia para el restablecimiento de sus derechos.

Una fiscal de la Seccional Tolima les imputó el delito de reclutamiento ilícito y presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías, que a su vez estableció medida de aseguramiento preventiva.