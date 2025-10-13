La Fiscalía General de la Nación condenó a una mujer identificada como Melissa Porras Domínguez a 14 años de prisión, señalada de drogar y hurtar a varios hombres en Bogotá, a quienes contactaba a través de aplicaciones de citas.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Seccional Bogotá, la mujer creaba perfiles falsos en diferentes plataformas y fingía estar interesada en sostener una relación sentimental estable. Tras ganarse la confianza de sus víctimas, acordaba encuentros presenciales en distintos puntos de la capital.

Durante las citas, Porras Domínguez les ofrecía bebidas mezcladas con medicamentos veterinarios que los dejaban inconscientes, para luego robarles celulares, dinero en efectivo, objetos de valor y realizar transacciones bancarias fraudulentas.

“Contactar a las víctimas por redes sociales, creando perfiles falsos con el nombre de Salomé, Alejandra, Gabriela y Erika para lograr un encuentro que terminara en la residencia de la víctima o en algún establecimiento tipo motel, donde después de hacer que sus víctimas ingirieran algún licor, procedía a suministrar sustancias tóxicas a fin de que perdieran la conciencia y hurtar sus pertenencias”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.

Entre julio de 2023 y enero de 2025, Melissa cometió al menos 11 hurtos, superó los 400 millones de pesos. En uno de los casos, incluso una de las víctimas perdió su vehículo.

Tras atender 11 denuncias, la Fiscalía identificó y capturó a la responsable, quien fue imputada y aceptó los delitos de hurto calificado y agravado, y hurto por medios informáticos.

El juez penal de conocimiento de Bogotá determinó que deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario.