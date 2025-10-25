Nuevas pistas se conocen de los últimos momentos de vida de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown quienes fueron asesinados en México el pasado septiembre por razones que aún están bajo investigación de las autoridades de ese país.

Ahora la Fiscalía del Estado de México identificó al hombre que condujo el vehículo que recogió a los dos colombianos para llevarlos desde Polanco, exclusivo sector de la capital mexicana, hasta el sitio hasta donde habrían sido asesinados, la colonia Renovación, en Iztapalapa.

De acuerdo al medio La Silla Rota, el sujeto fue identificado como Mariano N y es, según cita el medio, el que manejó el Mercedes color plata. Ya había enfrentado a la justicia, tan solo unos meses antes en mayo había sido capturado a un comerciante en la Unidad Vicente Guerrero.

“Presuntamente los recogió en Polanco y, como La Silla Rota dio a conocer, videos registraron el recorrido del automóvil de Iztapalapa hasta Polanco y luego de vuelta al oriente de la Ciudad de México, en donde permaneció horas”, reveló La Silla Rota.

Instagram: @regioclownn Regio Clown, DJ colombiano hallado muerto en México.

El Mercedes fue localizado por la policía del Estado de México el municipio de Tepetlaxtoc, a unos 48 kilómetros de Ciudad de México, a punto de ser desvalijado. En el lugar fueron capturados cuatro personas todos colombianos aunque están siendo procesados por extorsión por su negocio de “gota a gota”.

‘El Mariano’, el alias del conductor, no fue posible detenerlo, sin embargo, tras su identificación, ahora está en la mira de las autoridades mexicanas y ha estado a punto de ser capturado, detalla el medio en mención.

Otros cuatro sospechosos fueron detenidos en las ciudades de Los Reyes la Paz y Nezahualcóyotl: José Luis, ‘El Güero Grúas’, dos de sus trabajadores y el supuesto propietario del Mercedes.

@bkingoficial

Angie Miller reapareció en redes sociales y reveló detalles del caso

Angélica Yetsey Torrini León, más conocida como Angie Miller, reapareció en redes sociales tras ser vinculada al caso de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida el pasado lunes 22 de septiembre en Cocotitlán, en el Estado de México.

Vale mencionar que Bayron Sánchez Salazar, de 31 años y Jorge Herrera Lemos, de 35, habían desaparecido desde el pasado 16 de septiembre, según versiones, luego de asistir a un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco, de la Ciudad de México.

Por estos hechos, las autoridades capturaron a la modelo venezolana; sin embargo, fue dejada en libertad. Sobre esto, Angie Miller rompió el silencio y explicó que todo se trató de un procedimiento en la investigación que adelanta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Instagram: @soyangiemilleroficial_

“Sí, estuve detenida el día 23 (de septiembre), me liberaron el día 26. Fue una investigación sencilla, las personas vieron que yo era inocente”, dijo.

En la grabación publicada desde su cuenta de Instagram, la modelo aclaró que no era pareja sentimental de B-King.

“Quiero aclararles algo, yo no soy mujer de Byron ni mucho menos fui su pareja. Nos estábamos conociendo, era una persona muy espectacular, y me afectó muchísimo lo que le sucedió”, explicó.

Asimismo, pidió a sus seguidores que la desvinculen de caso de asesinato y supuestas redes ilegales.

“Les pido por favor que me desliguen y que me saquen de todas estas cosas malas que están diciendo de mí, que todas son falsas”, reiteró.

“Soy actriz de contenido para adultos desde hace ocho años, pero soy una mujer soltera y no tengo ninguna pareja ni estoy relacionada con nadie”, agregó.

Por su parte, ofreció disculpas a la comunidad mexicana por algunas expresiones. “En un momento de rabia dije que odiaba México, cosa que es mentira. Este país me ha brindado mucho. Lo que pasó fue una tragedia muy dolorosa y actué desde el dolor”.