La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el homicidio de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, alias DJ Regio Clown. Una serie de mensajes de WhatsApp encontrados en el teléfono de Sánchez revelaría la conexión entre los artistas y una facción de la organización criminal Unión Tepito.

En los chats se lee que los colombianos buscaban concretar un “negocio” con una persona ligada al grupo delictivo.

El intercambio de mensajes en cuestión se produjo entre ambos músicos el 16 de septiembre, alrededor de las tres de la tarde, cuando B King le informó a su colega que se reuniría con un “comandante” y un hombre identificado como Mariano. Regio, preocupado, le pidió que compartiera su ubicación en tiempo real y que evitara reuniones privadas, recomendándole hacerlo solo en lugares públicos.

En los mensajes, B King expresó sus dudas y desconfianza, pero dejó en claro su intención de concretar el negocio: “No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, escribió.

En la conversación también aparece un contacto guardado como “Mariano Escolta”, a quien King describió como trabajador de ‘comandante’. Antes de cerrar el intercambio, aseguró a su colega que la reunión se daría en un restaurante y que sería en un sitio público.

Mensajes de WhatsApp encontrados en el teléfono celular de Bayron Sánchez, 'B-King'.

Tras ese diálogo, las cámaras de seguridad captaron a los músicos abordando un vehículo Mercedes Benz en Polanco. El automóvil realizó un recorrido que incluyó una parada en Iztapalapa antes de salir de la Ciudad de México rumbo al Estado de México. A partir de ese momento, no hubo más rastro de los artistas.

El recorrido del vehículo sospechoso

De acuerdo con el seguimiento realizado por las cámaras del C5 de la capital y de particulares, después de salir de un gimnasio, los artistas tomaron un vehículo de plataforma que los trasladó a Polanco, donde se hospedaban.

Una hora más tarde, un Mercedes Benz plateado los recogió en la misma zona. Ese automóvil fue visto por última vez en la alcaldía Iztapalapa, tras haber pasado por Miguel Hidalgo y el Circuito Interior. La Fiscalía sostiene que en esa demarcación fueron asesinados y luego sus cuerpos abandonados en un paraje de Ocotitlán, Estado de México.

Los peritajes de cronotanatología confirmaron que los homicidios ocurrieron pocas horas después de que los artistas salieran de su hotel.

Las hipótesis sobre el crimen de B King y Regio Clown

Junto a los cuerpos fue hallada una cartulina en la que la Familia Michoacana se adjudicaba el asesinato. Sin embargo, los investigadores sospechan que ese mensaje fue colocado como distractor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el crimen sí tendría relación con la delincuencia organizada. La línea de investigación más fuerte es que miembros de la Unión Tepito contactaron a los músicos para contratarlos en eventos, pero las negociaciones no prosperaron y derivaron en el homicidio.

La Fiscalía capitalina tomó declaración a los representantes musicales que habían llevado a Sánchez y Herrera a México. Estos aseguraron que los artistas “no tenían problemas con nadie” y que apenas conocían personas en el país.

No obstante, las autoridades confirmaron que el número con el que los colombianos se comunicaron pertenece a integrantes de la Unión Tepito.

Traslado de los cuerpos de los cuerpos de B King y Regio Clown

La madrugada del martes, bajo un operativo de seguridad, el cuerpo de Bayron Sánchez fue trasladado desde el Servicio Médico Forense de Chalco al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su madre y su hermana, quien viajó desde Miami, se encargaron de reclamarlo. Con apoyo de la cancillería colombiana, el trámite se realizó con rapidez y el cadáver fue repatriado a Colombia.

En el caso de Jorge Herrera, ‘DJ Regio Clown’, su familia aún completaba los trámites consulares hasta la tarde del martes. Aunque el cuerpo ya fue identificado y entregado, no se ha definido si será trasladado a Colombia o si recibirá sepultura en territorio mexicano.

¿Qué es La Unión Tepito?

La Unión Tepito es una de las organizaciones criminales más violentas de la Ciudad de México, con fuerte presencia en extorsiones, narcomenudeo y control de giros nocturnos.

Su influencia se extiende a zonas como Tepito, Polanco, Miguel Hidalgo e Iztapalapa, lo que coincide con la ruta del vehículo implicado en el caso.