El DJ venezolano Tayron Paredes Gamboa se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 19 de septiembre en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México.

Después de conocerse el hecho del asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, salió a luz este caso. Los medios locales indicaron que el joven trabajaba como domiciliario.

Ese día fue a llevar un pedido a una zona apartada de la ciudad pero no se supo más de su paradero. Las autoridades están investigando para conocer si este hecho tiene algo que ver con la muerte de B-King y Regio Clown.

Tayron Paredes Gamboa se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 19 de septiembre en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México.

“Se encontraba trabajando como delivery cuando perdimos la señal de su GPS a las 4:00 p.m. Desde entonces no hemos tenido ningún tipo de contacto con él”, comentó un familiar.

¿Quién es el DJ venezolano Tayron Paredes Gamboa desaparecido en México?

Tayron Paredes, tiene 27 años y nació en Caracas, Venezuela. Según sus redes sociales, tiene una relación sentimental con Sheila Osorio y es padre de un menor.

Las autoridades indicaron que Tayron tiene dos tatuajes: uno en el antebrazo izquierdo y otro en el lado izquierdo del pecho. Mide 1,80 metros y es de complexión delgada, tiene cabello negro y ojos miel.

X @LupitaJuarezH La moto de Tayron Paredes Gamboa

Aunque le gustaba la música, actualmente no estaba ligado a este mundo y solo se dedicaba al delivery.

El mensaje que envió Tayron Paredes antes de su desaparición

Sus familiares sacaron los últimos mensajes de WhatsApp que envió el joven venezolano antes de desaparecer.

Daniela Paredes su hermana indicó que el joven le dijo: “Puro monte, estoy que me devuelvo”. Estos mensajes lo mandó junto a una fotografía de una terreno baldío con puro monte.

X @LupitaJuarezH El mensaje que envió Tayron Paredes antes de su desaparición

Ella le responde: “¿Pero te tienen esperando?”, a lo que Tayron le dice: “Sí, pero no sé, no confío nada”. Luego, su hermana solicitó ayuda por Facebook: “Solicitamos urgentemente la colaboración de todos para localizar a nuestro familiar, Tayron Gamboa de nacionalidad venezolana, desaparecido desde el viernes 19 de septiembre de 2025 en México. Él se encontraba trabajando como Delivery cuando perdimos la señal de su GPS a las 4:00 p.m. Desde entonces no hemos tenido ningún tipo de contacto con él“.

X @LupitaJuarezH La última ubicación de Tayron Paredes

Por ahora, la Policía no se ha pronunciado sobre este caso, pero la periodista Lupita Juárez del Heraldo de México, denunció a través de su cuenta de X la desaparición. “Reportan la desaparición de un joven venezolano identificado como Tayron Paredes Gamboa, luego de acudir a realizar una entrega de alimentos en el municipio de Huehuetoca, #EdoMéx, el pasado viernes 19 de septiembre”.

Recordemos que Bayron Sánchez, de 31 años, y Jorge Herrera, de 35, desaparecieron el 16 de septiembre, pero fueron encontrados muertos también en Edomex, con un cartel que decía que el asesinato fue realizado por la Nueva Familia Michoacana.