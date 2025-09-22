Lo que parecía ser un video de TikTok normal se convirtió en la ventana para encontrar a una persona desaparecida.

Todo empezó cuando Amy Solano una empresaria ecuatoriana grabó un video en su tienda de ropa frente al espejo, en la ciudad de Machala, en la Provincia del Oro, en Ecuador.

En ese momento, un hombre apareció en el fondo del video y saludando muy sonrientemente. Al principio, Amy se sorprendió pero después lo saludó.

@amysolanogutierrez Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes… ♬ sonido original - LetrasLove21 ❤️

Eso no fue impedimento para que la empresaria subiera el video a la red social, en la cual recibió múltiples de comentarios. El material audiovisual lo acompañó con la canción ‘Día de suerte’ de la cantante Alejandra Guzmán, en la cual muestra situaciones inesperadas.

La publicación se hizo viral y alcanzó 32 millones de reproducciones y 2,6 millones de ‘me gusta’. Entre esos comentarios uno llamó la atención de Solano.

TikTok Amy Solano grabró a un colombiano desaparecido

Decía: “Él es Diego Londoño, mi hermano, lo buscamos hace dos años”. Las usuarias Marta y Olga Judith Londoño también dijeron que lo conocían.

Empezaron a interactuar con Amy y le empezaron a decir muchos detalles sobre él. “Gracias, Amy, por devolvernos la alegría de saber de él. Eres un ángel. Es nuestro hermano, Diego Luis Londoño. Por favor, ayúdanos a contactarlo”.

Después de eso, Solano detalló que la familia le comentó que el hombre tiene 41 años y efectivamente se llama Diego Londoño. Hace dos años perdió la memoria y no recuerda nada.

“Se trata de Diego Londoño, una persona de nacionalidad colombiana que aproximadamente sus familiares perdieron contacto hace dos años y hace más de cinco años desarrolló una pérdida de memoria en su totalidad. Entonces, me alegra tanto que a través de este vídeo la familia haya recuperado tantas esperanzas de volverlo a ver, porque no sabían nada de él”, dijo.

Igualmente, comentó que al principio no iba a prestarle atención a los comentarios pero la familia le ha pedido que por favor los ayude a encontrarlo y ella dijo que sí.

“Ellos me han dado muchos detalles y, y me han guiado un poco de cómo puedo hacer cuando lo encuentre, cómo, cómo referirme a él, cómo llegar a él (...) es una persona que no tiene ningún tipo de agresividad, que es una persona que no reacciona mal en nada y que simplemente perdió su memoria tan severamente que no sabe cuál es su nombre y no sabe de dónde viene ni ningún detalle”, indicó en los videos.

Asimismo, precisó que: “Hablo con su familia y ellos están desesperados por volverlo a ver, pero asimismo alegres porque saben que está vivo. Yo voy a encontrarlo. Yo estoy segura de que yo lo voy a encontrar con la bendición y la gracia de Dios. Así que los invito a todos a que me informen cuando lo encuentren en algún lugar para yo poder llegar a él”.

Actualmente, Diego no ha sido encontrado, pero las autoridades no se han pronunciado sobre este caso. Amy igualmente sigue en la búsqueda para que pueda encontrarse con su familia en Medellín.