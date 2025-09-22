La desaparición de Regio Clown, artista vallecaucano que viajó a México para presentarse en distintos escenarios, mantiene en alerta tanto a sus fanáticos como a sus allegados. El DJ fue visto por última vez el 16 de septiembre de este año en la capital mexicana, en compañía del cantante B King, exesposo de la DJ Marcela Reyes, quien también permanece desaparecido.

Le puede interesar: B-King, expareja de Marcela Reyes, fue reportado como desaparecido en México

De acuerdo con los reportes oficiales, ambos artistas perdieron contacto tras presentarse en el sector de Polanco, una de las zonas más concurridas de Ciudad de México. Ese día, según versiones, B King había manifestado su intención de acudir a un gimnasio, pero desde entonces no se volvió a saber nada de él ni de Regio Clown.

La hermana de B King, Stefanía, confirmó al medio ‘Vea’ que los dos viajaron juntos desde Colombia para participar en eventos de música durante las festividades de la independencia mexicana.

Quién es Regio Clown

Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años y 1,80 metros de estatura, es reconocido en el ambiente musical como Regio Clown. Además de ser DJ, se presenta como empresario y coach, con mensajes en redes sociales enfocados en la energía, la paz y la gratitud.

En su biografía de Instagram se describe como: “DJ por pasión y vocación. A través de la música transmito alegría, elevo los sentidos y conecto con la energía universal. Mi misión: hacer de cada experiencia musical algo fenomenal”.

Vea aquí: Tras desaparición del cantante colombiano B King en México, Petro solicita ayuda a su homóloga Sheinbaum

El último show de Regio Clown se realizó el 14 de septiembre en un club de Insurgentes, en Ciudad de México, como parte de las celebraciones patrias. Allí invitó a sus seguidores con un mensaje entusiasta: “Nos vemos el domingo en este gran evento… ¡Sin Censura! Una noche mágica... no te lo puedes perder, México”.

Sus mensajes antes de desaparecer

Lo que más ha llamado la atención tras su desaparición son las publicaciones recientes en su cuenta de Instagram. En una de ellas escribió:

Lea también: Tom Holland sufre una conmoción cerebral leve en el rodaje de ‘Spider-Man’

“Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta. En esa diversidad, he aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada”.

En otro mensaje reflexionaba: “Hoy, decido vivir desde la claridad. No desde el rencor, sino desde el límite sano. Elijo rodearme de personas con las que pueda crecer, no de aquellas que me desgastan. Elijo no justificar más lo injustificable. Porque la verdadera paz no se encuentra en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo”.

Estos textos, de tono introspectivo, se volvieron virales tras conocerse su desaparición y han generado múltiples comentarios en redes sociales, donde usuarios especulan sobre su significado.

Le sugerimos: Pizza Master 2025: conozca las propuestas de esta temporada

Hasta el día en que se reportó la desaparición, tanto B King como Regio Clown mantenían interacción habitual en sus redes sociales. El DJ incluso compartió días antes una declaración sobre su visión artística: “No soy solo un DJ, soy un canal de energía cruda. Mezclo ritmos que rompen reglas, elevo sentidos y hago vibrar almas. La música no es un show, es una revolución”.

Autoridades siguen la pista

La Fiscalía de Ciudad de México avanza en la investigación y mantiene activas las alertas de búsqueda. Según la descripción oficial, el día de la desaparición, Regio Clown vestía camiseta y pantalón negros, junto a tenis oscuros.

En otras noticias: Los Corrales de Dayana, un proyecto de resiliencia y un cultivo de esperanza de una familia en San Juan del Cesar, La Guajira

Hasta el momento, no hay confirmación de nuevas pistas sobre el paradero de los músicos, pero tanto en Colombia como en México sus familiares y seguidores piden intensificar los esfuerzos de búsqueda.