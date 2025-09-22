En la última semana se hizo viral video en redes sociales en la que se nota cómo un vigilante evita que la propiedad que custodiaba sea robada por tres personas.

El hecho se registró en la ciudad de Aquiraz, Brasil, en una bodega industrial. El vigilante se enfrentó con arma de fuego a los ladrones, generando un enfrentamiento, pero frustrando el crimen. Dos de los tres ladrones murieron mientras que un tercero escapó.

Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad el lugar, que está ubicado en el distrito de Camará.

En las imágenes se puede observar el momento en que los hombres ingresan al lugar encapuchados y armados. Avanzan rápidamente a la caseta de vigilancia, tratan de entrar, pero son sorprendidos por el vigilante.

Luego de dispararle el primer ladrón, el que intentaba derribar la puerta de la caseta, el vigilante le disparó al otro hombre, que se ubicaba en la parte de abajo.

El tercer implicado aprovechó la confusión para huir del sitio.

Luego del intercambio de disparos, la Policía arribó al lugar, hallando tres armas de fuego, dos pistolas y un revólver, que fueron utilizadas por los delincuentes en el intento de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social del estado de Ceará informó que la Policía Civil de Aquiraz ya adelanta las investigaciones correspondientes. Los investigadores revisan los videos de las cámaras de seguridad, los mismos que se hicieron virales en redes sociales.

El guardia de seguridad, cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra bien y colaborando con las autoridades.

En redes sociales los usuarios han dejado cientos de comentarios sobre el hecho, resaltando la valentía del vigilante para proteger y reaccionar de manera rápida al intento de robo.