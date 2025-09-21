La periodista y presentadora de televisión Débora Estrella murió este sábado 20 de septiembre en un accidente aéreo registrado en el municipio de García, Nuevo León. El percance, que tuvo lugar alrededor de las 18:50 horas, también cobró la vida del piloto de la avioneta en la que viajaba.

El desplome ocurrió en inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Mitras, cerca del río Pesquería. A pesar de la rápida movilización de los cuerpos de emergencia, no fue posible rescatar con vida a los ocupantes de la aeronave con matrícula XB-BGH.

La identidad de la conductora fue confirmada por la Agencia Estatal de Investigaciones y por el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos. Más tarde, Grupo Multimedios y Grupo Milenio ratificaron la información y expresaron su pesar por la muerte de una de sus periodistas más destacadas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras los equipos de rescate aseguraron la zona industrial donde se registró el siniestro.

#URGENTE | 🚨 | Tras el desplome de una avioneta la tarde de este sábado, se confirmó la muerte de Débora Estrella, conductora de noticias de Multimedios Televisión. En el accidente perdieron la vida dos personas.#QEPD pic.twitter.com/zOZjP2Q892 — POSTA México (@PostaMexico) September 21, 2025

Trayectoria de Débora Estrella

Débora Estrella, de 43 años, construyó una sólida carrera en medios de comunicación. Desde 2018 conducía el Telediario Matutino en Monterrey y previamente había formado parte de ‘Milenio Televisión’ y del Telediario Ciudad de México en fines de semana.

Su camino en el periodismo comenzó en la radio universitaria Frecuencia Tec, para luego consolidarse en la pantalla de Grupo Multimedios, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de sus espacios informativos.

Reacciones en el gremio periodístico

El fallecimiento de la presentadora generó múltiples muestras de dolor en redes sociales. El periodista César García escribió que su “corazón está destrozado” tras la noticia, mientras que Carlos Zúñiga la recordó como una gran profesional y mejor persona.

Hoy mi corazón está destrozado…

Debora Estrella ahora está en el cielo.

No sabes lo mal que me siento el saber que ya no te veré cada fin de semana y me alegres con tu sonrisa y alegría.

Te llevaré siempre en el corazón, mente y alma. Te recordaré siempre con todo mi corazón. pic.twitter.com/VJsSqBvvlA — César García (@Cesar_VegaGar) September 21, 2025

Por su parte, Grupo Multimedios difundió un comunicado en el que destacó el carisma y la dedicación de Estrella, además de resaltar su pasión por los caballos, a quienes dedicaba gran parte de su vida personal.

Protección Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones trabajan para esclarecer los factores que provocaron el desplome de la avioneta. Hasta el momento no se han divulgado conclusiones oficiales sobre el origen del accidente aéreo.