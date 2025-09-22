Historias de amor, hay muchas están las más simples hasta las más románticas, pero todas al final con un bonito desenlace, unir las vidas de dos extraños en torno al amor.

Pero todas las historias no son así o al menos así no acaban. Eso sucedió en la comunidad de Balasore, en la india, donde un hombre presuntamente intentó acabar con la vida de su pareja en plena vía pública, luego de haberse citado para “reconciliarse”, o al menos eso le había dicho.

El presunto agresor fue identificado por las autoridades del país indio como Sheikh Amjad. Los hechos se registraron el pasado jueves 18 de septiembre cuando el señalado agresor viajó más de 170 km desde la ciudad de Cuttack , luego de haber convencido a la mujer de verse para, según él, arreglar las cosas que no estaban bien en su relación, sin embargo, sus planes eran distintos.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sector de Balasore, que captaron a ambos inicialmente sosteniendo una conversación que luego se tornó en una discusión.

Captura de pantalla Momento exacto antes de la agresión.

De un momento a otro el hombre la toma por el cuello y al parecer con un arma con cortopunzante le causa heridas de graves en su cuello. De acuerdo a medios locales, testigos del hecho han afirmado que el agresor sin mediar palabra hirió a su pareja, lo que provocó gritos y pánicos entre los habitantes de la comunidad, que no se atrevió a intervenir, por lo peligroso que se podía tornar el hombre.

Minutos después varios ciudadanos tomaron el valor para detener al presunto agresor y trasladar a la mujer hasta el Hospital de la Sede del Distrito de Balasore, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la gravedad de las heridas que sufrió por parte del hombre.

Aunque la víctima sobrevivió, se encuentra en estado crítico y recibiendo cuidado especial en el centro de salud. Por su parte, Sheikh Amjad fue capturado por las autoridades del país indio y enfrenta a cargos graves por su presunta participación en el intento de asesinato de la mujer.

De momento no se conoce la identificación de la agredida, pero las autoridades sí han señalado que el hombre se mantendrá tras las rejas mientras avanzan las pesquisas y las investigaciones para judicializarlo.

Además, las autoridades han dicho que se busca determinar si previo al ataque, existía alguna denuncia de violencia intrafamiliar.