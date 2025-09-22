La investigación por el asesinato del empresario caleño Jorge Hernando Uribe Bejarano aún no termina y ahora su hija asegura que existen los elementos de prueba suficientes como para vincular directamente a su tío y hermano de la víctima, Juan Carlos Uribe Bejarano, como autor del crimen.

Uno de las evidencias que demostrarían la participación de Juan Carlos es que fue la última persona que vio con vida a su hermano antes de que desapareciera el 6 de abril de este año. “Él fue la última persona que estuvo con mi padre. Después de almorzar fue que lo entregaron para que lo asesinaran”, contó Alejandra Uribe, hija de la víctima, en Noticias Caracol.

Tan solo un día después fue se que reportó su desaparición y tras cinco días de búsqueda, el 11 de abril, su cuerpo fue encontrado casi que calcinado por completo y desmembrado en zona rural de Cali.

Facebook Juan Carlos Uribe Bejarano

En el sitio del crimen se capturó al que sería el autor material, Bryan Eduardo Garcés, a quien las autoridades le encontraron elementos que serían propiedad de Jorge Hernando. “Fue el primer hombre que capturaron en el sitio donde estaban las cenizas del cuerpo de mi papá y los tres huesos que encontramos”.

Tras el hallazgo, las investigaciones por parte de la Fiscalía iniciaron y se presentaron mensajes de WhatsApp, registros de llamadas, videos y testimonios que le darían un vuelvo al caso, uno de los principales sospechosos del asesinato ahora era su hermano, el mismo que había lamentado su muerte.

“Chats, conversaciones, escritos, fotos. Ya tienen los lugares en donde se reunieron, ya hay un peritaje. Es demasiada información, eso da totalmente para judicializarlo”, agregó Alejandra al medio en mención.

Pese al material probatorio presentado, Uribe Bejarano fue dejado en libertad por el juez del caso que consideró que las evidencias presentadas no tenían el suficiente asidero como para mantener al procesado bajo custodia.

Facebook Juan Carlos Uribe Bejarano

Pero la Fiscalía piensa otra cosa, por eso apeló la decisión del juez de control de garantías. Aunque está en libertad, Juan Carlos continúa vinculado al caso a quien se le investiga por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado.

En el proceso no han faltado los tropiezos como la captura por error de un hermano gemelo de uno de los acusados de ser el sicario que le quitó la vida al empresario caleño. Se trata de Moisés Betancourt Zamora.

“No es Moisés el que iban a traer, desgraciadamente tenía un mellizo exactamente igual de pies a cabeza. Por eso la juez dio la orden de sacarlo. Se falló, no sabíamos que tenía un mellizo igual”, lamentó Alejandra.

Por su parte, Juan Carlos Uribe Bejarano responde a las acusaciones de la familia y la Fiscalía ser inocente y no tener nada que ver con la muerte de su hermano.