El presidente Gustavo Petro, por medio del decreto 1012 del 21 de septiembre de 2025, designó nuevamente como ministro de Igualdad y Equidad a Juan Carlos Florián.

Leer también: “Mi motivación es convertir la agenda ambiental y cultural del país en la base”: Susana Muhamad

“ARTÍCULO 1. Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha a JUAN CARLOS FLORIAN SILVA... en el empleo de Ministro, Código 0005 del Ministerio de Igualdad y Equidad”, se lee en el decreto.

La designación de Florián está llena de polémica, pues hace apenas algunos días, el 17 de septiembre pasado, el Gobierno aceptó su renuncia al mismo cargo, a través del Decreto 0992, encargando a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), de manera provisional la dirección del Ministerio de Igualdad y Equidad.

La renuncia de Florián en ese momento se produjo gracias a una medida cautelar del Tribunal de Cundinamarca, que suspendió de manera provisional su nombramiento tras una demanda, que tuvo que ver con el incumplimiento de la Ley de Cuotas en el gabinete ministerial.

El Gobierno, en medio de lo que la oposición ha calificado como una jugada política, decidió aceptar la renuncia, al tiempo que Carina Murcia fue nombrada como nueva ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

Importante: Director del Centro Democrático confirma “cumbre parlamentaria” con Cambio Radical de cara a las elecciones

Con Murcia en el nuevo cargo, se cumple con la ley de cuotas en el gabinete ministerial, lo que le permitió entonces a Florián poder asumir como jefe de la Cartera de Igualdad sin que pueda demandarse por cuestionamientos por la ley de cuotas.