Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, confirmó este domingo que el próximo 15 de octubre habrá una cumbre parlamentaria entre su partido y Cambio Radical, de cara a las elecciones 2026.

En entrevista con La FM, Vallejo señaló que en el encuentro se abordarán tres temas principales: la coyuntura nacional, la agenda legislativa y los desafíos para el próximo gobierno. Asimismo, indicó que no descarta la participación de otros sectores políticos.

Centro Democrático rechazó estigmatización de la UNP a la colectividad opositora

Según dijo al medio citado, el primer eje estará enfocado en la política exterior, el análisis de la seguridad y las garantías para las elecciones del próximo año. “Nos preocupa enormemente la seguridad, el tema de política exterior y el tema de garantías para las elecciones del año entrante”.

Sobre el segundo punto, el director del CD manifestó que los congresistas discutirán la posición frente a la reforma a la salud, la reforma tributaria y la ley de sometimiento, temas centrales en la revisión de la agenda legislativa.

En cuanto al tercer tema enfatizó: “Vamos a revisar qué se le va a proponer al país en temas de seguridad, en temas sociales y en tantos problemas que tiene Colombia”, refiriéndose a los retos que tendrá el próximo gobierno el año entrante.

Finalmente, sobre el posible encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe y el vicepresidente Germán Vargas Lleras y una fotografía juntos, el presidente del Centro Democrático dijo que: “Yo no descarto esa posibilidad, hoy Colombia requiere una amplia unidad democrática”, recordando que ambos líderes ya han sostenido encuentros previos.