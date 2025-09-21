El director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, confirmó este domingo que el próximo 15 de octubre habrá una cumbre parlamentaria entre su partido y Cambio Radical, de cara a las elecciones 2026.

En entrevista con La FM, Vallejo señaló que en el encuentro se abordarán tres temas principales: la coyuntura nacional, la agenda legislativa y los desafíos para el próximo gobierno. Asimismo, indicó que no descarta la participación de otros sectores políticos.

Según dijo al medio citado, el primer eje estará enfocado en la política exterior, el análisis de la seguridad y las garantías para las elecciones del próximo año. “Nos preocupa enormemente la seguridad, el tema de política exterior y el tema de garantías para las elecciones del año entrante”.

Sobre el segundo punto, el director del CD manifestó que los congresistas discutirán la posición frente a la reforma a la salud, la reforma tributaria y la ley de sometimiento, temas centrales en la revisión de la agenda legislativa.

En cuanto al tercer tema enfatizó: “Vamos a revisar qué se le va a proponer al país en temas de seguridad, en temas sociales y en tantos problemas que tiene Colombia”, refiriéndose a los retos que tendrá el próximo gobierno el año entrante.

Finalmente, sobre el posible encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe y el vicepresidente Germán Vargas Lleras y una fotografía juntos, el presidente del Centro Democrático dijo que: “Yo no descarto esa posibilidad, hoy Colombia requiere una amplia unidad democrática”, recordando que ambos líderes ya han sostenido encuentros previos.