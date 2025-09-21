La marea roja se hizo sentir en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y se agitó de un lado a otro para respaldar al cantautor guajiro Silvestre Dangond y al acordeonero sincelejano Juancho De la Espriella, quienes la noche del pasado sábado ofrecieron su último baile.

El ambiente sencillamente fue espectacular. En la previa del sexto concierto del tour nacional ‘El último baile’, un DJ invitado puso a los asistentes a bailar y a corear varias canciones urbanas, mientras que los locutores de las emisoras La Reina y Mix con sus animaciones provocaron que cada una de las tribunas se sacudieran.

Josefina Villarreal

“Era mi sueño estar aquí, desde que anunciaron la gira compré las boletas con mi combo de amigos porque todos crecimos escuchando las canciones de Silvestre y Juancho y que mejor manera de celebrar este día de Amor y Amistad que con ellos y este conciertazo histórico”, dijo Paula Medina, quien emocionada desde el palco ‘Volvamos a ser Novios’ no paró de corear todos los temas que salían desde los parlantes.

En el arco del sector norte, fue dispuesta una tarima con tres pantallas que con letras rojas y blancas decían “El último baile, Silvestre y Juancho”, mientras unas luces rojas fijas le daban un halo especial a la tarima.

El público ansioso esperaba el momento del arranque del concierto, el cual estaba pactado iniciar a las 8:00 p. m. Sin embargo, la espera se extendió por un buen tiempo, algo que no mermó los ánimos entre los fieles silvestristas que con sus ‘pintas’ Rojas de pie a cabeza tiñeron el estadio de rojo.

“Vinimos desde las cuatro de la tarde, aquí hemos esperado un buen tiempo, pero no hay excusas que valgan cuándo se trata de tu artista favorito. Yo me estoy gozando cada segundo y sé que viviré una de las noches más especiales de mi vida“, dijo Vanesa Hurtado.

Josefina Villarreal

A las 9:45 p. m. comenzaron a salir de la pantalla una serie de anuncios de prensa de distintos momentos de la sólida carrera que construyeron Silvestre y Juancho.

Luego estos aparecieron caracterizados como ancianos y relataron todos esos éxitos con los que pusieron a bailar y enamoraron a varias generaciones. De repente, las luces rojas se hicieron más intensas y vibrantes. Los artistas salieron vestidos de totalmente de rojo, mientras que el resto de la agrupación lo hizo blanco. Silvestre miró hacia el cielo y dio gracias a Dios por este lleno. Enseguida cantó ‘El dolor de cabeza’, un clásico que reversionó para su nueva producción; los fuegos artificiales aparecieron y con esto el grito del público.

“Silvestre, Silvestre, Silvestre”, fue el coro con el que de inmediato el público respaldó al guajiro.

”Me puedo morir tranquilo”

‘Personas’ del compositor Lucho Alonso adornó la jornada de Amor y Amistad; mientras de las manillas de cada fan empezó a destellar un azul intenso.

“Volvió, volvió el poder”, dijo Dangond para dar paso a otros de sus nuevos temas ‘La que me alborota. “Soñé con este momento, lo soñé”, dijo el intérprete que se despojó de su chaqueta debido a la fuerte humedad que se sentía.

Josefina Villarreal

“Barranquilla, cómo está la nota?, ustedes no saben lo que han hecho esta noche, no se alcanzan a imaginar. De vaina quedo con la ropa porque si quisiera cantar encuero lo haría. Esto es increíble, Juancho vení a ver esto”, dijo mientras se le escapaban las lagrimas y recibía el abrazo de Juancho. “Me puedo morir tranquilo, esto apenas comienza, no tenemos control esta noche”, agregó.

Los clásicos ‘Cantinero’ y ‘La pareja del momento’ erizaron a los enamorados que con los ojos cerrados repetían cada estrofa. Un momento curioso ocurrió cuando Silvestre ayudó a Juancho a ejecutar el acordeón, haciendo uno de sus pases más recordados.

“Yo tengo 23 años de carrera y Juancho casi 30, por plata no es, nosotros seguimos activos es porque tenemos el compromiso de sostener la música vallenata”, fueron las palabras del urumitero previo a la interpretación de ‘El buitre’ uno de ellos temas más autóctonos de ‘El último baile’ y que está dedicada al juglar Poncho Zuleta.

De esta manera, tomó fuerza un concierto que quedará marcado en la memoria de sus asistentes.

“Ahora si estoy entendiendo a los equipos cuando vienen aquí y eso que es de noche, por eso es que se van llenos de goles”, expresó con referencia al calor extremo.

El repertorio fue alimentado con temas como: ‘Dile’, ‘Torcida’, ‘La gringa’, ‘Ya no me duele más’, ‘Justicia’, ‘Cásate conmigo’, entre muchos más.

“Y si se va a caer el Metropolitano, que se caiga…”, fue otra de las frases que resonó en la noche y literalmente el Metro se cayó, pero a los pies de la superestrella del vallenato.

Josefina Villarreal

Un show internacional

Una Dj invitada empezó a realizar poderosas mezclas que hacían delirar al público que veía pasar por el cielo un montón de luces multicolores.

Luego comenzaron a aparecer los invitados especiales, el primero de ellos fue el puertorriqueño Tito El Bambino quien cantó ‘Mi cama huele a ti’.

Tito puso a prueba la pasión del público por su música y aprovechando que estaba en la casa de la selección Colombia hizo el coro en honor al goleador histórico del fútbol nacional. “Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa los nenes y hay goles pa las nenas”, lo cual enloqueció a los asistentes.

Emotivo resultó el homenaje al fallecido Kaleth Morales con el tema ‘Todo de cabeza’, que mientras sonaba, salían de las pantallas fotografías de Silvestre y el hijo de Miguel Morales.

Los acordeoneros José Juan Camilo Guerra ‘Morocho’ y Rubén Lanao Jr. aparecieron en escena para interpretar temas como: ‘Me la juego toda’, ‘La mentira’, ‘La vallenata’, ‘Lo ajeno se respeta’, ‘Las locuras mías’, ‘Niégame tres veces’ y muchos más.

El venezolano Nacho se sumó a la fiesta roja apareciendo de manera sorpresiva para interpretar junto a Dangond ‘Materialista’, un tema con tintes urbanos que llevó al guajiro a la internacionalización de su carrera.

Nacho se animó a hacer un número solo y la canción que escogió fue ‘Andas en mi cabeza’.

Silvestre sorprendió al público de la tribuna sur al aparecer muy cerca de ellos junto a Juancho para cantar a todo pulmón ‘Despierto’, una de sus letras más románticas.

“Se sobró, Silvestre se sobró”, fue el coro con el que el público le manifestó al artista todo su cariño.

La reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, subió a tarima hacia la 1:23 p. m. con una pollera roja para bailar al ritmo de ‘La chica no’, otra de las nuevas canciones de esta dupla, extendiendo así el goce de este concierto que se extendió hasta las 2 de la madrugada de este domingo.