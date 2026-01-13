Una publicación del caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, desató una fuerte polémica en el escenario político luego de que difundiera una imagen en la que contrastó una paloma blanca (símbolo tradicional de la paz) con una fotografía de la senadora Paloma Valencia, acompañada de la frase, “la paloma que pides vs la paloma que te llega”.

La caricatura fue duramente cuestionada por el partido Centro Democrático, colectividad que recientemente otorgó su aval a Paloma Valencia como candidata presidencial tras imponerse en la consulta interna. Desde esa organización calificaron la publicación como un ataque político y dirigieron críticas directas contra el caricaturista.

Asimismo, a través de su cuenta en la red social X, el Centro Democrático señaló lo que consideró una “contradicción inaceptable” entre el discurso político del Pacto Histórico y la candidatura de González al Senado.

En su pronunciamiento, el partido recordó que ‘Matador’ salió de medios de comunicación “por agresiones contra su esposa”, y cuestionó que ahora aspire a un cargo de elección popular.

“Es una contradicción inaceptable. Julio César González, conocido como ‘Matador’, cuya salida de los medios estuvo marcada por agresiones contra su esposa, es hoy candidato al Senado por el Pacto Histórico. Es difícil conciliar la bandera de la ‘defensa de las mujeres’ con la inclusión de alguien con tales antecedentes”.

La controversia escaló luego de que Gabriel Vallejo, dirigente del Centro Democrático, anunciara que el partido presentará una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según explicó, la acción legal estará dirigida tanto contra Julio César González como contra el Pacto Histórico.

“El partido @CeDemocratico radicará hoy ante el @CNE_COLOMBIA una denuncia formal en contra de Julio César González alias “Matador” @Matador000 y su partido el @PactoHistorico por cometer actos de violencia política en contra de @PalomaValenciaL y violar la ley 2453 de 2025”, escribió en su cuenta de X.

Además, el dirigente lanzó duras críticas personales contra el caricaturista y expresó su rechazo a su aspiración al Congreso. “Matador es un ser humano despreciable, lleno de odio, envidia y resentimiento. Ojalá no llegue al Congreso de la República”.

Finalmente, Vallejo también exigió sanciones internas por parte del Pacto Histórico y elevó el tono de sus críticas. “El Pacto Histórico debe sancionar severamente al misógino de ‘Matador’. De no hacerlo, ese partido se convertirá en cómplice de violencia política contra la mujer”.