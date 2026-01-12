Este lunes se cumple en todo el territorio nacional la primera jornada de sensibilización por parte de la Procuraduría de su campaña de la paz electoral, en la víspera de los comicios de Congreso y Presidencia de 2026.

Equipos del Ministerio Público en todo el país saludan este lunes el regreso a casa de millones de colombianos con la invitación a formar parte de la paz electoral, “una estrategia dirigida a blindar el proceso electoral de 2026 y asegurar unas elecciones libres, transparentes, seguras y que todos respetemos los resultados de las urnas”.

El ente del control disciplinario explicó en un comunicado al respecto que “grupos de funcionarios de la Procuraduría estarán en los ingresos vehiculares de las principales ciudades capitales compartiéndoles a quienes regresan de sus vacaciones en el último puente de estas festividades el mensaje de que cada ciudadano, con su voto este año, hará una contribución definitiva al fortalecimiento de la democracia y la protección de nuestras instituciones”.

Recordó la entidad que los colombianos irán este año a las urnas en tres oportunidades: el 8 de marzo, a elegir senadores y representantes y candidatos presidenciales de algunos partidos; el 31 de mayo, a elegir en primera vuelta presidenta o presidente de la República; y el 21 de junio, muy probablemente, a la definición presidencial en segunda vuelta.

En este sentido, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, reiteró que lidera desde hace varios meses una cruzada en busca de que este año la democracia y las instituciones salgan fortalecidas de las urnas. La idea surgió cuando, desde muchas las orillas hace varios meses, comenzaron a aparecer versiones sobre múltiples riesgos o amenazas para las elecciones.

“Son varias premisas que, a mi juicio, deben guiar el proceso electoral este año: que las elecciones sean libres, seguras, oportunas, conscientes y que todos respetemos los resultados”, por lo que ha llamado a todos los ciudadanos a tener conciencia de que su voto determina el tipo leyes que tendremos, y el gobierno que nos regirá. También ha invitado a varios estamentos del Estado y de la sociedad a formar parte de esta estrategia por el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones y para ello se ha reunido con la cúpula de las Fuerzas Armadas, con los principales gremios de la producción, con líderes de las iglesias y de las universidades y de los medios de comunicación.

Y en los próximos días el procurador hará un recorrido por varias regiones, priorizando algunos lugares que demandan mayor presencia del Estado.