Sectores políticos de todas las orillas coincidieron en que la llamada entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro es una muestra de “diplomacia” y vieron con buenos ojos este avance hacia el camino del diálogo para superar las diferencias entre ambos jefes de Estado.

“Se vuelve mansurrón”: Álvaro Uribe reacciona a la llamada entre Petro y Donald Trump

Horas después de que la Cancillería confirmara la llamada, que duró aproximadamente 40 minutos, se han conocido detalles de los temas que se tocaron en la comunicación, la cual estuvo centrada en la situación de Venezuela y el narcotráfico.

En la mañana de este jueves 8 de enero, la canciller Rosa Villavicencio indicó en rueda de prensa que el Gobierno espera que el diálogo entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro lleve a “una reconsideración de medidas como la descertificación de Colombia”.

Líderes políticos respaldan el diálogo

A pesar de las marcadas diferencias con el presidente Petro, líderes políticos saludaron la llamada y respaldaron que el diálogo prevalezca en las relaciones bilaterales.

El expresidente Juan Manuel Santos expresó en sus redes sociales: “Celebramos que se haya restablecido un diálogo constructivo entre Donald Trump y Gustavo Petro. La diplomacia y la moderación siempre deben primar”.

Por su parte, Humberto de la Calle aseveró que “la conversación entre Trump y Petro es valiosa por sí misma. Hay que desescalar la tensión que a nadie conviene”, aunque aseguró que “los ataques y amenazas de Trump, hipotéticamente podrían desatar una oleada nacionalista con efectos favorables al Pacto Histórico en la contienda electoral. Con la llamada, Estados Unidos y, específicamente Marco Rubio que conoce bien a Colombia, optan por el camino correcto: permitir que la campaña electoral siga su curso sin riesgos de excesiva perturbación”.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, expresó: “Me complace mucho que la relación entre Colombia y EEUU se restablezca por los canales diplomáticos” y añadió que “el éxito en la lucha contra las drogas es fundamental para Colombia. Con los recursos del narcotráfico están financiando la violencia, el terrorismo, y el secuestro. Esa es la verdadera amenaza a la soberanía”.

Donald Trump anuncia que se reunirá con Gustavo Petro “en un futuro próximo” tras llamada telefónica

Me complace mucho que la relación entre Colombia y EEUU se restablezca por los canales diplomáticos.



El éxito en la lucha contra las drogas es fundamental para Colombia. Con los recursos del narcotráfico están financiando la violencia, el terrorismo, y el secuestro. Esa es la… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 8, 2026

Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe, acérrimo opositor de Petro, cuestionó duramente la postura del jefe de Estado combiano: “El Teatro: Petro se vuelve mansurrón con el presidente Trump; regresa al Petro original para insultarme; no habla de su familia sino de la mía; aumenta la deuda para quebrar el fisco; pretende tapar la corrupción, la destrucción de la salud, el creciente narco terrorismo, poniéndonos a hablar del divertido discurso de ayer”, sostuvo.

Otros candidatos como el exministro Mauricio Cárdenas y Sergio Fajardo también se pronunciaron.

“La conversación entre los presidentes Trump y Petro y la próxima reunión entre ellos es una muy buena noticia. Es una reivindicación del valor del diálogo y la diplomacia, una demostración de que no es quien más descalifique al otro. Una LECCIÓN del valor de la sensatez, la seriedad, el rigor: el valor de la moderación para construir”, aseveró Fajardo en su cuenta de X.

“Fue Trump quien invitó a Petro a visitarlo en la Casa Blanca”: embajador de Colombia en EE. UU. reveló más detalles del diálogo entre los mandatarios

La conversación entre los presidentes Trump y Petro y la próxima reunión entre ellos es una muy buena noticia. Es una reivindicación del valor del diálogo y la diplomacia, una demostración de que no es quien más descalifique al otro. Una LECCIÓN del valor de la sensatez, la… — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 8, 2026

En otra línea, Cárdenas afirmó que la llamada fue muestra de que a Petro le tocó “agachar la cabeza”.

“A Petro le tocó agachar la cabeza. Antes de ir a dar explicaciones en Washington, debería aprovechar y tomar una buena decisión. Presidente Gustavo Petro, levante las mesas de negociación de la fallida paz total”, puntualizó.