A menos de dos meses para que se celebren las primeras elecciones en el país, con las legislativas el domingo 8 de marzo, ya se confirmó la participación de la misión de observación electoral de la Unión Europea que garantizará la transparencia en los comicios colombianos.

La Registraduría Nacional aseguró que con la llegada de esta misión, “de cara a las elecciones de Congreso del próximo 8 de marzo y de presidencia del 31 de mayo”, estas jornadas electorales “se fortalecen”.

La Unión Europea entrará como garante luego de una invitación hecha por la misma Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 24 de septiembre de 2025.

“El pasado 18 de diciembre, la Delegación de la Unión Europea, la Registraduría Nacional, entre otras entidades, suscribieron el acuerdo administrativo que oficializa el despliegue de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia”, afirmaron.

El registrador nacional, Hernán Penagos, resaltó la importancia de la observación electoral de las misiones internacionales para garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones, así como para ayudar a mejorar los procesos electorales, fortalecer la democracia colombiana y alcanzar los más altos niveles de confianza por parte de los ciudadanos en el proceso electoral.

“Nos anima mucho la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Desde la Registraduría estamos atentos a poner a su disposición todas las herramientas que se requieran para que este proceso de observación se lleve a cabo de manera íntegra. Sin lugar a dudas, la observación electoral de las misiones internacionales es determinante para el buen suceso del proceso democrático”, aseguró.

Penagos recordó que la entidad avanza la implementación de las recomendaciones de las misiones de observación electoral nacionales e internacionales que acompañaron las elecciones de 2022 y 2023.

El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, y la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, sostuvieron un encuentro en el que, entre otras cosas, destacaron la puesta en marcha de la misión de observación.

En consecuencia, se suscribió el Acuerdo Administrativo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral con la Delegación de la Unión Europea, relativo a la observación de las elecciones de Congreso y Presidencia de Colombia en 2026 el pasado 18 de diciembre del 2025.

La misión de la Unión Europea contará con aproximadamente un centenar de delegados designados por la misma organización y la cual iniciará sus labores a finales de enero de 2026.