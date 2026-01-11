Ante la noticia que ha desatado la polémica en toda la ciudad, que habla de la solicitud de traslado a una cárcel en Barranquilla de 20 personas privadas de su libertad, entre ellos los jefes de las dos bandas criminales de mayor impacto en la ciudad y el Atlántico, como lo son Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido por su alias de ‘Castor’, y Digno Palomino, quienes son los cabecillas de ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’.

Dichas bandas sostienen una publicitada tregua como parte de unos diálogos en los cuales buscan alternativas para el desmonte de las estructuras y sus actividades en la región.

Sin embargo, la noticia ha tomado por sorpresa a la administración Distrital, que en la mañana de este domingo ha liberado un comunicado a la opinión pública: “La Alcaldía del Distrito de Barranquilla recibe con sorpresa la noticia de que en los próximos días serán trasladados a la ciudad los líderes de las organizaciones criminales Costeños y Pepes con el fin de iniciar formalmente una mesa de diálogo sociojurídico”.

Señala además, en reclamo al Comisionado Consejero de Paz del gobierno, Otty Patiño, que a la alcaldía le hubiera gustado articular junto con los demás estamentos la medida y no enterarse luego de la solicitud presentada al Ministerio de Justicia.

“Desde la Administración distrital siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional con el fin de evaluar los posibles efectos de dicho traslado y tomar las respectivas medidas de seguridad ciudadana y fortalecimiento penitenciario con el fin de que las cárceles de la ciudad no se conviertan en centros de mando criminal y la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad”.

Finalmente, la Alcaldía manifiesta que “desde el Distrito hacemos un llamado a establecer canales de comunicación permanentes entre la Oficina del Comisionado de Paz, la Dirección Nacional de Inteligencia y las autoridades distritales con el fin de anticipar y/o reaccionar rápidamente ante cualquier eventual alteración de la convivencia y la seguridad de los habitantes del Distrito y de las elecciones de Congreso y Presidencia”.

La tregua entre las bandas criminales de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ fue establecida desde el pasado 2 de octubre y ha sido cuestionada por especialistas en la materia, pues han seguido confrontaciones y homicidios en Barranquilla y su área metropolitana, atribuibles a rencillas entre estas dos facciones.