El país entra este 2026 en un crucial año electoral en el que está en juego la continuación del polémico primer gobierno de izquierda ante las alternativas de centro y derecha.

Los ciudadanos irán a las urnas el 8 de marzo para elegir a los miembros del Senado y la Cámara, fecha en la que también se celebrarán dos consultas interpartidistas, una de la centro-izquierda y otra de un sector de centro-derecha, para escoger sus candidatos presidenciales.

Las legislativas serán determinantes para la gobernabilidad del próximo presidente, ya que el sucesor de Gustavo Petro será elegido a mediados de año. La primera vuelta será el 31 de mayo pero lo más probable es que la definición se dé en una segunda, el 21 de junio.

Petro y el Pacto Histórico no tuvieron mayorías en el Congreso, lo que le impidió aprobar algunas de sus principales reformas, como la de la salud, la de educación y dos tributarias.

Iván Cepeda, el de Petro

“En el año 2026 vamos a elegir un segundo gobierno progresista”, manifestó el senador Iván Cepeda, considerado el sucesor de Petro y a quien desde la derecha llaman “el heredero”.

Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, lidera las encuestas de intención de voto y parece no tener rivales de peso entre la izquierda, sector en el que el exsenador Roy Barreras y el exgobernador Camilo Romero intentarán arrebatarle la primogenitura el 8 de marzo en la consulta del llamado Pacto Amplio.

Otro sector de la izquierda, no alineado con Petro, hace ruido con precandidatos como el exgobernador Carlos Caicedo, antiguo aliado del hoy presidente, y el exministro Luis Carlos Reyes.

La idea de la izquierda es tratar de dar continuidad al proyecto político de Petro, desgastado por los escándalos de corrupción, el desorden administrativo, el mal manejo de las finanzas públicas y enfrentamientos constantes con el Congreso, la Rama Judicial y el Banco de la República.

“Cepeda quiere profundizar las reformas de Petro, llevar el país a la ruina, encantar a los trabajadores para llevarlos al matadero de la pobreza extrema”, manifestó el expresidente Uribe en un mensaje de fin de año en el que lo definió como “un infierno de odio contra la democracia y la empresa privada”.

La derecha dividida

Para enfrentar a Cepeda apareció un jugador inesperado, el abogado penalista Abelardo de la Espriella, que encabeza el movimiento de derecha Defensores de la Patria y que en su primera incursión en política ha logrado recoger a buena parte del electorado uribista.

“Este será el año en el que los sueños de esta patria empezarán a cumplirse. Colombia, patria querida, aquí está tu tigre para convertirte en el país milagro”, afirmó en su cuenta de X De la Espriella.

El Centro Democrático, partido creado y dirigido por Uribe, no tira la toalla y escogió a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial.

Valencia participará el 8 de marzo en la ‘Gran Consulta’ de centro-derecha junto con otros aspirantes como los exministros Mauricio Cárdenas, Daniel Palacios y David Luna, el exsenador Juan Manuel Galán y los independientes Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila, una periodista debutante en política. Así mismo, el exmnistro y exembajador en Washington Juan Carlos Pinzón, avalado por el partido Oxígeno, de Íngrid Betancourt.

Por el centro compite también en solitario el ex gobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, del partido Dignidad y Compromiso, quien en 2018 y 2022 quedó por fuera de la segunda vuelta presidencial.

El calendario

En materia de elecciones legislativas, las principales fechas a tener en cuenta son el próximo 26 de enero, para la conformación de listas de delegados del CNE.

El 8 de febrero vence el plazo para la modificación de candidatos por revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción.

El 16 de febrero se elige a los delegados del CNE. El 21 de febrero se cumple la fecha de designación de jurados y el 23 de febrero se designan las comisiones escrutadoras y claveros.

Finalmente, el 25 de febrero es la inscripción de candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente, el 26 de febrero se publican las listas de jurados, el 22 de febrero se inicia la votación en el exterior, que durará una semana; el 6 de marzo es la fecha límite para la postulación de testigos e inicia la inmunidad de la comisión escrutadora, sus secretarios y claveros, así como finalizan los espacios gratuitos en los medios.

Y tras las elecciones legislativas y consultas interpartidistas presidenciales como la Gran Consulta por Colombia y Consulta del Pacto Amplio del 8 de marzo, al día siguiente siguen los escrutinios. Y el 10 de marzo se dan los escrutinios generales.

Para las presidenciales, el 21 de enero se vence el plazo para que la Registraduría certifique el número de firmas, el 31 de enero se suspende la incorporación al censo electoral de cédulas por primera vez, y ese mismo día se inicia la campaña presidencial de manera oficial, así como el periodo de inscripción de candidatos y promotores del voto en blanco.

El 28 de febrero arranca la propaganda electoral contratada en los medios y la publicación del censo electoral, el 2 de marzo los registradores establecerán los lugares de mesas de votación, el 13 de marzo es el cierre de inscripción de candidaturas, el 16 de marzo comienza la modificación de candidatos inscritos, que irá hasta el 20 del mismo mes.

El 31 de marzo es el cierre de inscripción de ciudadanos para votar por cambio de domicilio, el 25 de mayo se inicia la votación exterior y el 29 de mayo es la fecha límite para la postulación de testigos electorales.

Y el 31 de mayo es el día de las elecciones, los escrutinios seguirán hasta el 2 de junio, y habría segunda vuelta el 21 de junio.

Observación electoral

A menos de dos meses para que se celebren las primeras elecciones en el país, ya se confirmó la participación de la misión de observación electoral de la Unión Europea, UE, que garantizará la transparencia en los comicios colombianos, tanto en los legislativos como en los presidenciales.

La Registraduría aseguró que con la llegada de esta misión, “de cara a las elecciones de Congreso del próximo 8 de marzo y de Presidencia del 31 de mayo”, estas jornadas electorales “se fortalecen”.

La UE entrará como garante luego de una invitación hecha por la Registraduría y el CNE.

Paz electoral

Este lunes se cumplió en todo el país la primera jornada de sensibilización por parte de la Procuraduría de su campaña de la paz electoral.

Equipos del Ministerio Público en todo el territorio saludaron este lunes el regreso a casa de millones de colombianos con la invitación a formar parte de la paz electoral, “una estrategia dirigida a blindar el proceso electoral de 2026 y asegurar unas elecciones libres, transparentes, seguras y que todos respetemos los resultados de las urnas”.

El procurador Gregorio Eljach anunció que en los próximos días hará un recorrido por varias regiones en el marco de esta campaña.

La seguridad, prioridad electoral

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, dijo que la seguridad será una de las prioridades para este año electoral. A través de las redes afirmó que el objetivo es garantizar un proceso electoral seguro, libre y democrático. Aseveró el funcionario que las Fuerzas Militares y la Policía estarán desplegadas de manera coordinada en todo el territorio, con el fin de proteger a la población civil, a los candidatos y a las instituciones del Estado. La idea, concluyó, es blindar la democracia de presiones o hechos de violencia.

Constituyente de Petro y presión de Trump, aditamentos electorales

Como una intención de habilitar una plataforma electoral para la izquierda ha sido calificada por distintos analistas políticos la iniciativa de Petro de recolectar firmas para llamar a una polémica asamblea constituyente, con la que el mandatario ha amenazado desde el inicio de su gobierno a distintos poderes públicos y entidades cada vez que no le salen las cosas como espera en los temas legislativos o es controlado por las cortes o los organismos autónomos.

Así mismo, ronda la pregunta de cuánto podrá influir una figura como la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenido como cercano a la derecha colombiana. Esto porque Trump demostró en 2025 su voluntad de influir, como lo hizo en las legislativas de Argentina y en las presidenciales de Honduras y Ecuador, al apoyar a fuerzas de derecha y advertir que cortaría su ayuda financiera a esos países si las mismas eran derrotadas. Y esto se amplifica tras lo sucedido en Venezuela, la amenaza de un operativo similar en el país y finalmente con la expectativa de la reunión Petro-Trump en febrero.